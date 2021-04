Cum poti lua COVID dintr-o toaleta publica: "Se creeaza un nor de aerosoli care contine orice s-a depus in bolul de WC" VIDEO

"Dupa ce o persoana a utilizat toaleta, daca trage apa fara sa coboare capacul bolului de WC se creeaza un nor de aerosoli care contine fecale, urina, orice s-a depus in bolul de WC. Persoana iese din toaleta, tu intri si inhalezi norul de aerosoli si ai sansa sa te infectezi pentru ca virusul se transmite si prin fecale", spune Razvan Chereches Acesta recomanda ca persoana care merge la toaleta sa se asigure ca intotdeauna coboara capacul bolului de WC inainte de a trage apa, ca sa protejeze persoana care va folosi vasul mai tarziu.Atunci cand inaintea persoanei care merge la toaleta a fost o persoana este recomandat sa se astepte sa treaca 5 minute inainte sa intre in toaleta, "astfel incat norul de aerosoli sa aiba timp sa coboare pe sol", adauga Razvan Chereches.Desigur, spalarea mainilor cu apa si sapun trebuie sa se faca intotdeauna dupa utilizarea toaletei.