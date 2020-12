INTERVIU Cum tinem psihicul sanatos cand ne imbolnavim de COVID-19. "Multi se tem ca vor fi judecati si stigmatizati"

Cresterea cazurilor de suicid in contextul pandemiei

Ce putem face

Multi oameni nu stiu ca sufera de depresie

In ultimele trei luni, cel putin cinci persoane diagnosticate cu coronavirus s-au sinucis in Romania. Cel mai recent caz este al unui pacient in varsta de 68 de ani, care a fost gasit spanzurat in salonul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean din Galati., psiholog clinician si psihoterapeut, a explicat pentru Ziare.com care sunt cauzele pentru care unele persoane diagnosticate cu coronavirus au tendinte de suicid, ce putem face atunci cand acestea apar, dar si cum sa ne tratam atunci cand suntem in izolare pentru a putea trece cu bine peste aceasta etapa.Care ar fi cauzele pentru care unele persoane diagnosticate cu COVID ajung sa se sinucida?Nu am gasit disponibile studii concludente care sa asocieze diagnosticarea cu COVID cu cresterea riscului de suicid si, fara o evaluare specifica a fiecarui caz in parte, nu se poate spune din ce cauze unele persoane care primesc acest diagnostic ajung sa apeleze la aceste gesturi.In schimb, studiile recente arata ca intreg contextul pandemiei si reglementarile privind distantarea sociala, izolarea, perioadele de lockdown, precum si efectele pandemiei asupra economiei au efecte negative asupra starii generale de sanatate psihica a oamenilor, activand anxietate, depresie, insomnie, sentimente de singuratate, ideatia suicidara, s.a.m.d. Un studiu recent, realizat in Japonia, a indicat o crestere semnificativa a cazurilor de suicid in contextul pandemiei, acest trend fiind asteptat si in alte state.Cand vorbim despre suicid, vorbim despre o fragilitate psihica care poate fi pusa pe seama multor lucruri, de la istoric de abuz emotional, fizic sau sexual, experimentarea unor episoade traumatice, suferinta grava depresiva, anxioasa, tulburari de personalitate, etc. Stigmatizarea suferintei psihice si a riscului de suicid in contextul pandemiei pot face foarte mult rau, intrucat descurajeaza oamenii sa caute ajutor de specialitate. De altfel, cel mai bun lucru pe care il poate face mass-media in contextul actual este sa incurajeze oamenii aflati in nevoie sa caute suport psihologic, constand in consult psihiatric, psihoterapie, evaluare psihologica.Ce este depresia? Care sunt simptomele?Depresia este o suferinta psihica, o tulburare afectiva caracterizata prin dispozitie scazuta, tristete, stima de sine scazuta, nivel redus de energie , pierderea interesului pentru activitati care pana atunci erau placute, sentimente de vinovatie si regret, inutilitate, neajutorare, neputinta, sentiment de blocaj, insomnii, scaderea sau cresterea apetitului alimentar si chiar scadere semnificativa in greutate, dificultati de concentrare, oboseala si ganduri legate de moarte. Aceasta tulburare afecteaza functionarea sociala, profesionala, familiala, modul in care gandeste, se simte si se comporta persoana.Ce putem face intr-o astfel de situatie?E important de spus ca, desi este foarte intalnita, multi oameni sufera in tacere si chiar fara sa stie ca au depresie - multi cred ca e gresit sa caute ajutor, ca oricum nu se pot vindeca, ca depresia arata ca sunt slabi, se tem ca vor fi judecati, stigmatizati. Din pacate, toate aceste prejudecati nu fac decat sa ii tina pe cei afectati de depresie departe de sursa de ajutor.Adevarul este ca depresia, oricat de grava ar fi, se vindeca cu tratament de specialitate - in formele mai grave tratament medicamentos - si suport psihoterapeutic. De multe ori, insa, este de ajuns asistenta psihologica de calitate din partea unui psiholog pentru a regla suferinta. Cauzele depresiei pot fi si exterioare, cum ar fi regulile de izolare din pandemie, insa de fapt ele se gasesc in fiecare dintre noi, in suferinte vechi din interiorul nostru, iar contextele dificile de viata redeschid aceste rani vechi.Ce ar trebui sa faca persoanele diagnosticate cu COVID, care trebuie sa stea izolate in casa pentru a putea trece cu bine peste aceasta perioada?Persoanele diagnoticate cu Covid izolate acasa, deci cu forme usoare sau medii de boala, ar trebui in primul rand sa se asigure ca primesc tot ajutorul medical de care au nevoie, pentru asta trebuind sa tina legatura cu medicul de familie sau cu medicul specialist.De asemenea, sa-si monitorizeze atent simptomele, evolutia starii de sanatate, si sa se asigure ca au la dispozitie tot ce au nevoie pentru a depasi perioada de izolare - hrana, lichide, medicamente , caldura.Pe langa aceste nevoi primare, e important sa aiba grija si de functionarea lor emotionala. Vor simti teama? Fireste! E absolut normal ca la intalnirea cu acest virus sa simtim si frica, si furie - "De ce mi s-a intamplat mie?", sau nedreptate "Am avut grija, nu e corect ca mi s-a intamplat!". Acceptarea acestor emotii este cheia pentru a trece cu bine de aceasta perioada si grija fata de sine. Uneori asta poate sa insemne ca vrei sa stai cuibarit in pat toata ziua, sa te uiti la seriale sau sa plangi, ori sa vorbesti cu toti prietenii la telefon - e bine sa apelezi la orice simti ca te ajuta. Sa pastrezi legatura cu cei dragi, sa te auzi cu ei telefonic sau video cu siguranta te va ajuta.Nu te supraincarca! Nu e o perioada buna sa citesti tratatul acela care ti-a ramas restant de nu stiu cand sau sa te afunzi in cursul intensiv de 48 de ore pe care ti l-ai cumparat anul trecut si nu ai avut timp sa-l urmaresti. Ai grija de resursele tale, odihneste-te.Daca te simti napadit de griji, de ganduri, poti solicita ajutor de la un psiholog - cei mai multi psihoterapeuti isi desfasoara activitatea online, deci poti programa oricand o sedinta online.Potrivit autoritatilor, pe teritoriul Romaniei, pana vineri, 4 decembrie, 45.133 de persoane confirmate cu coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 12.138 in izolare institutionalizata.Citeste si: Ce trebuie sa faci daca ai fost diagnosticat cu COVID-19. Sfaturile unui medic militar