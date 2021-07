Cum putem scapa de muste si tantari pe timpul verii. Trucuri de la specialisti

Menta poate fi utila pentru combaterea mustelor

Potrivit specialistilor, citati de Antena3.ro, sunt mai multe variante de a scapa de muste si tantari Spre exemplu, plantele aromatice au un efect benefic in combaterea insectelor. Plantele precum menta, lavanda, busuiocul, cimbrul s-au dovedit eficiente impotriva mai multor insecte.Mustele si tantarii nu suporta lavanda , astfel doar cateva flori de lavanda prin casa, vor tine la distanta insectele. O eficienta la fel de mare o poate avea si uleiul de lavanda. Chiar si lumanarile cu aroma de lavanda ar putea fi utile pentru combaterea insectelor.De asemenea, si menta poate fi utila pentru combaterea mustelor , atat in forma bruta, ca planta de ghiveci cat si ca ulei de menta.Un alt truc pentru a scapa de muste este cu o jumatate de pe care va trebui sa o ornati cu un catel de usturoi. Daca nu aveti usturoi, ati putea sa folositi cuisoare, pe care sa le infingeti in lamaie.Mustele, de regula, vin la gunoi, de aceea, acesta ar trebui aruncat in fiecare zi, pentru ca insectele sa nu ajunga la el. O alta modalitate de a opri mustele inainte sa patrunda in casa ar fi si plasele anti-insecte sau perdelele magnetice.