Cum sa fii mereu pregatit pentru situatiile neprevazute - de ce aspecte sa tii cont

Pregateste-te eficient pentru situatiile neprevazute din trafic

Planifica-ti un fond pentru situatii de urgenta

Ai grija de sanatatea ta

Fii mereu un angajat valoros

In cele ce urmeaza, afli care sunt cateva dintre metodele eficiente prin care sa te pregatesti pentru a face fata unor evenimente care se pot produce oricand.Daca esti conducator auto si folosesti des masina pentru a te duce la serviciu sau pentru a rezolva diverse probleme, stii ce inseamna traficul dintr-un oras aglomerat. Oricat de bune ar fi abilitatile tale de sofat si oricat de atent ai fi, un accident rutier produs din vina ta se poate intampla oricand.Unul dintre instrumentele prin care te poti proteja financiar intr-o astfel de situatie este, de exemplu, RCA-ul , adica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii pe care le poti produce altor conducatori de vehicule, prin accident. Poti incheia online o astfel de polita, de la o luna pana la 12 luni, in functie de resursele pe care le ai. Este bine sa recurgi la recomandarile unui consultant specializat in astfel de asigurari, ca sa poti alege cea mai buna varianta pentru nevoile tale. De pilda, in unele cazuri, ai posibilitatea de a opta pentru decontarea directa, situatie in care, daca accidentul se produce in tara, vehiculele sunt inmatriculate in Romania, daunele se refera exclusiv la vehicule si acestea au asigurare RCA, atunci cel prejudiciat poate deschide si administra dosarul de dauna prin propriul asigurator RCA.Urgentele medicale, inundatiile provocate de tevile sparte din blocul in care locuiesti sau cazurile in care un prieten ori o ruda are nevoie de ajutorul tau, toate sunt situatii pe care iti doresti sa le gestionezi eficient, astfel incat sa poti rezolva problema rapid, fara sa te indatorezi. Din aceasta perspectiva, una dintre metodele pe care le ai la indemana este sa-ti planifici, din timp, un fond pentru situatii de urgenta. Cu alte cuvinte, sa ai mereu o rezerva la care sa poti apela atunci cand ai nevoie.Desi pare complicat sa realizezi asa ceva, cu putin efort si cu determinare, poti sa-ti indeplinesti obiectivul. In primul rand, este bine sa ai o discutie cu familia, ca sa vedeti care sunt veniturile si cheltuielile lunare. Apoi, urmeaza o analiza a tipurilor de activitati care implica diverse cheltuieli ce pot fi ajustate sau chiar eliminate. De exemplu, nu poti renunta la plata facturilor sau a ratelor la casa ori masina, dar poti opta sa cheltui mai putin pe haine, alimente sau bauturi. Aceeasi flexibilitate o poti avea si in cazul vacantelor sau al evenimentelor culturale la care vrei sa participi. Retine ca un astfel de fond de rezerva functioneaza ca un colac de salvare in situatiile critice atat pentru tine, cat si pentru cei dragi.Cand vine vorba de sanatate, preventia este cea mai buna strategie pe care o poti construi pentru a putea evita aparitia unor probleme medicale grave sau pentru a stopa agravarea simptomelor afectiunilor deja existente. Asigurarile de sanatate sunt o forma de protectie financiara pentru tine si pentru familia ta, dar este foarte important sa tii cont si de alte aspecte, cum ar fi sa-ti faci testele si analizele medicale de rutina, sa mergi regulat la control si sa respecti recomandarile medicilor in ceea ce priveste tratamentul sau masurile de siguranta care se impun in anumite situatii.De asemenea, incearca sa adopti o dieta echilibrata, bogata in vitamine, proteine si minerale, in functie de nevoile organismului tau, hidrateaza-te corect si odihneste-te cel putin sapte ore in fiecare noapte. Totodata, nu uita ca specialistii recomanda sa faci cel putin 30 de minute de miscare pe zi, ca sa te mentii in forma, sa tii sub control anumite afectiuni medicale, precum cele cardiovasculare, diabetul de tip 2, artrita, starile de anxietate ori depresie, si sa ai intotdeauna energie suficienta pentru a face fata cu succes tuturor provocarilor.Un alt factor de stres pe care, insa, il poti gestiona eficient daca iti construiesti, din timp, o strategie inteligenta este nesiguranta la locul de munca. Nu stii niciodata ce se poate intampla fie in interiorul companiei la care lucrezi, fie in ceea ce priveste situatia economica locala, nationala ori globala. Prin urmare, este bine sa te concentrezi pe formarea ta profesionala, astfel incat sa fii mereu un angajat valoros atat pentru firma care te-a angajat, dar si pentru altele la care te-ai putea duce, in cautarea unui job convenabil pentru tine.In acest sens, poti participa la cursuri de pregatire, formare si dezvoltare profesionala, la conferinte nationale si internationale, sa te inscrii la programe de pregatire online, sa citesti tot ce este nou in domeniul in care activezi si nu numai. Toate acestea te vor ajuta sa fii mereu la curent cu noile tehnologii, sa faci fata unor cerinte care nu erau incluse in fisa initiala a postului tau, sa te simti stapan pe cunostintele tale si chiar sa te poti reprofila daca va fi cazul.