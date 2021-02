VIDEO Cum sa adormi intr-un minut. Metoda "4-7-8" face minuni

Exista mai multe metode pe care specialistii le recomanda, cum ar fi consumarea unui ceai inainte de culcare, o baie calda, un mediu placut, o camera aerisita, cu draperii prin care sa nu treaca lumina, sau o activitate relaxanta inainte de culcare. Insa, daca toate acestea nu dau roade, metoda "4-7-8" are sanse mari sa functioneze. Adeptii acestei tehnici sustin ca este extrem de simpla si ca dureaza mai putin de un minut pana o sa fii teleportat in lumea viselor, potrivit MedicalNewsToday.Se axeaza pe respiratie si este o practica imprumutata de la yoghinii din India, care o folosesc in timpul meditatiei."Este cea mai buna metoda pentru a reusi sa adormi din nou atunci cand te trezesti in mijlocul noptii. Pur si simplu inspiri pe nari timp de patru secunde, iti tii respiratia timp de sapte secunde, iar apoi expiri incet timp de alte opt secunde", declara Andrew Weil, specialist in medicina integrativa la Universitatea Arizona.Se recomanda repetarea tehnicii de cate ori este nevoie, pana cand reusiti sa adormiti. Nu este recomandata doar persoanelor care sufera de insomnii, ci si in situatiile stresante, cand aveti nevoie sa va calmati.Acest tip de respiratie incetineste bataile inimii si specialistii recomanda ca aceasta tehnica sa fie folosita de doua ori pe zi pentru a-i descoperi cu adevarat beneficiile.