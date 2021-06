Cum sa indepartezi capusele acasa. Recomandarile medicilor

Sfaturi pentru evitarea complicatiilor:

Indepartarea capusei la domiciliu:

"De la inceputul primaverii si pana in prezent, peste 100 de persoane s-au prezentat in Unitatea de Primiri Urgente a SJUP, pentru a solicita sprijinul specialistilor in vederea extragerii capuselor. Din fericire, in niciunul dintre cele 119 cazuri inregistrate din martie si pana in prezent nu a fost necesara internarea, medicii specialisti recomandand tratament adecvat, la domiciliu", anunta reprezentantii unitatii sanitare.Conform acestora, capusele sunt, de obicei, mici paraziti externi, cu dimensiuni de aproximativ 0,5 - 15 mm. Capusele adulte sunt mai mari, dupa hranire, de dimensiunea unei boabe de cafea."Acestea se ataseaza de pielea animalelor sau a oamenilor, intepand suprafata acesteia si hranindu-se cu sangele gazdei. De obicei, se ataseaza la baza firului de par, in spatele urechilor, la pliul coatelor, in spatele genunchilor, in zona inghinala si a axilelor.Odata fixate pe suprafata tegumentului, capusele vor introduce capul in spatiul subtegumentar si vor incepe alimentatia, care poate dura cateva minute, dar si cateva ore.Este foarte important ca in aceasta perioada, daca este sesizata capusa, sa nu fie smulsa sau sa se incerce pur si simplu indepartarea sa, deoarece ligaturarea intre corp si cap este una relativ fragila, iar o indepartare defectuoasa va produce mentinerea capului in spatiul subtegumentar, in timp ce doar corpul a fost indepartat.In situatia in care este sesizata infestarea cu capusa, este necesar sa va deplasati la un cabinet medical sau la spital deoarece aici exista instrumentarul necesar pentru a se indeparta adecvat capusa, fara a ii rupe capul si a mentine acolo fractiuni din aceasta", recomanda medicii.Ei precizeaza ca nu orice muscatura poate transmite Boala Lyme, ci muscaturile capuselor pot produce o serie de boli, cea mai cunoscuta fiind Boala Lyme, de aceea este esential ca acestea sa fie indepartate la timp si corect.- Evitarea zonelor cu iarba sau a zonelor bine inverzite fara a avea imbracaminte adecvata. Este important sa fie acoperita intreaga suprafata corporala (pantaloni lungi, bluze cu maneca lunga).- La final, este recomandat a se inspecta suprafata corpuluipentru depistarea posibilelor muscaturi, dar si pentru posibila prezenta a capuselor la nivelul tegumentelor- De asemenea, este recomandat, in privinta vestimentatiei, a se purta haine deschise la culoare.- Se dezinfecteaza locul cu alcool.- Folosind o lupa, se extrage cu penseta capusa, tragandu-i capul si nu corpul. Daca se apasa pe corp sau se aplica substante sau caldura, creste numarul de bacterii deversate in pielea omului, in cazul in care capusa este infectata.- Se spala bine cu apa si sapun si se aplica, din nou, alcool sanitar sau iod/betadina.- Este esential ca indepartarea sa fie facuta in primele 12 ore de la intepatura. Se mai poate extrage cu servetelul prin infasurare, insa in maini neantrenate e periculos si ineficient.- In cazul in care raman fractiuni de capusa in tegument, este recomandata prezentarea la medic, astfel, evitand un pericol.