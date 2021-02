Cum se poate ajunge la inchisoare pentru hartuire. Barbat ajuns in penitenciar dupa ce a trimis zeci de mesaje de amenintare unei femei

C. Ioan ar fi hartuit si alte persoane din familia femeii, inclusiv pe fiica minora a acesteia, dar a fost trimis in judecata doar pentru o singura fapta, in lipsa altor plangeri prealabile.Potrivit anchetatorilor, in perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018 inculpatul a transmis persoanei vatamate, folosind diverse cartele telefonice, mai multe mesaje telefonice, in care ameninta cu acte de agresiune impotriva acesteia si a membrilor familiei sale.In mesaje era folosit un limbaj vulgar si obscen. Barbatul a folosit mai multe numere de telefon, pentru a transmite aceste mesaje, numere pe care nu le-a recunoscut ca fiind ale sale, cum de altfel nu a recunoscut nici comiterea infractiunii de hartuire. A declarat ca persoana vatamata a fost cea care l-a sunat, ca s-au intalnit de mai multe ori la locuinta acesteia la cafea, ca intre ei ar fi fost o relatie mai apropiata si ca nu le-a deranjat pe fiicele femeii in nici un mod.Fiica femeii a spus, la randul sau, ca a primit mesaje de amenintare de la barbat de pe numere de telefon identice cu cele primite de mama acesteia. Potrivit declaratiei minorei, a fost amenintata "ca o sa ma taie in bucati, ca o sa ma violeze, o sa ma duca undeva si o sa-si bata joc de mine, iar mama mea nu o sa ma mai vada niciodata". In final, Curtea de Apel Alba Iulia a decis in 19 februarie 2021 condamnarea barbatului la pedeapsa rezultanta de 3 luni si 10 zile de inchisoare cu executare. Acesta este recidivist, iar instanta a revocat suspendarea sub supraveghere a unei hotarari din 2017, cand a fost condamnat tot la trei luni, si tot pentru hartuire. Acesta a fost ridicat de acasa de politisti si transportat la Penitenciarul Aiud.Mesaje de hartuire transmise de barbat:- ai sa vezi tu ca am sa-ti stric si eu tie familia, cum mi-a stricat mie; asa cum mi-a luat el mie pe V. si copiii mei, asa am sa-ti iau tie fetele si am sa le duc, unde vreau eu, pe amandoua; platesc masina; sa plangi tu dupa ele; pe cea mica o iau de la gradinita sau din fata blocului; pe A. o iau din Abrud; daca zice ceva T., bag cutitul in el, in biserica , ii dau cutit iar tu faci ce zic eu, daca vrei sa mai vezi fetele tale;- la sora ta si la V. mea, va tai eu grumazul la toate patru; va omor eu pe amandoi, bag eu cutitul meu in voi; ai sa ramai fara fata ta; ai sa o gasesti moarta in drum sau la poarta la (...); pe cea mica o iau de la gradinita si o duc de nu o sa o mai vezi.