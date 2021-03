Cum se pot vaccina impotriva COVID-19 muncitorii straini rezidenti in Romania: "Legislatia nu face deosebire intre cei cu cetatenie romana sau straina"

Astfel, tara noastra va putea absorbi 25.000 de muncitori din afara Uniunii Europene in decursul acestui an, conform autoritatilor.Partea buna, arata aceleasi autoritati, e ca muncitorii straini se pot vaccina impotriva coronavirusului daca se incadreaza in categoriile definite de strategia nationala de vaccinare."La noi legislatia nu face niciun fel de deosebire intre cei care au cetatenie romana sau straina. Practic, daca se incadreaza intr-una din grupele de risc, pot sa fie vaccinati. Au fost ceva dificultati la un moment dat, create de faptul ca ei aveau pasaport dar intre timp s-au rezolvat aceste probleme. Aceeasi situatie este si in cazul lucratorilor de la ambasade. Ii vaccinam inclusiv pe cei care sunt angajati la ambasadele straine din Romania", au explicat oficiali din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta pentru Ziare.com."Prin urmare, cetatenii straini se pot vaccina daca sunt angajatii unor societati comerciale care au lucratori din categoria esentialilor , daca sunt in grupa de risc sau in categoria de bolnavi cronici. In cazul celor care lucreaza la societati comerciale care sunt considerate ca deruland activitati esentiale, ei trebuie inscrisi de angajator. In cazul cronicilor sau a celor peste 65 de ani, inscrierea poate fi facuta prin call center", au completat sursele citate.Concret, cetatenii straini care lucreaza in Romania se pot programa la numarul de telefon special, iar in momentul in care se prezinta la centrul de vaccinare unde au fost alocati sunt nevoiti sa aiba asupra lor dovada rezidentei Conform strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, in etapa a II-a intra, pe langa populatia aflata la risc, adica adultii trecuti de 65 de ani si cei bolnavii cronic, urmatoarele persoane:i. Personal cheie pentru functionarea institutiilor statului, respectiv parlament, presedintie,guvern, ministere si institutii subordonate acestora;ii. Personalul din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si a autoritatiijudecatoresti;iii. Personalul din sectorul economic vital:- Procesare, distributiesi comercializare a alimentelor de bazasi anume: panificatie, lactate, carne, fructe si legume;- Uzine de apa, epurare, transport si distributie apa;- Centrale electrice, productie, transport si distributie curent electric;- Unitati de productie, transport si distributie gaze;- Unitati de productie, transport si distributie combustibili lichizi si solizi;- Unitati de productie, transport si distributie medicamente si materiale sanitare;- Transport de persoane si marfuri;- Noduri feroviare, aeroporturi civile si militare, porturi esentiale:- Comunicatii si anume serviciul de telecomunicatii speciale, radio si televiziune nationaleiv. Personalul din unitatile de invatamant si crese;v. Personalul postal si din servicii de curierat;vi. Personalul cultelor religioase;vii. Personalul din mass media care desfasoara activitati cu risc crescut de expunere la infectia cu SARS COV 2 cum ar fi:reportaje in unitati medicale;viii. Personalul din domeniul salubritatii si deseurilor.Reamintim ca in luna ianuarie, cetatenii straini cu domiciliul stabil in Romania nu s-au putut inregistra direct in platforma electronica pusa la dispozitie de autoritati deoarece aceasta nu permitea introducerea CNP-urilor speciale pentru straini, care aveau coduri numerice personale ce incep cu cifrele 7 si 8.