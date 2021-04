Marile magazine iau masuri pentru a evita aglomeratia de saptamana viitoare. Ce program vor avea in loclitatile aflate in scenariul rosu

Prefectul Capitalei: "Modificam doar daca incidenta scade sub 3,5"

Cele doua ore in plus nu inseamna insa ca nu se va crea aglomeratie , atrag atentia acestia, care spun ca in acest an sunt concentrate intr-o singura saptamana nu doar sarbatori precum Pastele si 1 Mai, ci si Floriile si Sfantul Gheorghe, ceea ce face ca timpul petrecut de cumparatori in interiorul magazinelor sa fie unul mai indelungat decat in mod obisnuit."Ca urmare a demersurilor noastre s-a aprobat ca, in vinerea de Florii, magazinele care inchideau la ora 18.00 sa inchida la ora 20.00. Noi am cerut ca toate magazinele sa revina programul care sa se incheie la ora 21.00 in perioada de la Sfantul Gheorghe la Paste si, in final, s-au aprobat doar doua ore in plus, in ziua de vineri, 23 aprilie si in ziua de vineri, 30 aprilie. Masura e valabila pentru toate magazinele", a explicat pentru Ziare.com George Badescu, directorul executiv al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR).Acesta sustine ca, pentru Bucuresti , s-a solicitat o masura similara si pentru zilele de sambata. Insa, cel putin pana acum, nu a existat o decizie pozitiva in acest sens."De modificat se vor modifica regulile doar daca mergem sub o incidenta de 3,5 . Ca modificare, vineri pe 23, programul magazinelor va fi pana la ora 20.00. Pentru zilele de weekend raman valabile regulile de acum, pentru magazine, altfel pentru circulatie, in noaptea de Paste se poate circula liber pentru slujbe. Am avut o discutie cu retailerii pe tema asta, dar nu avem nicio alta modificare pana in prezent, in afara de acestea", a declarat pentru Ziare.com prefectul Bucurestiului, Alin Stoica.O masura pe care a luat-o Kaufland Romania pentru a face fata aglomeratiei a fost devansarea inceperii programului de lucru cu o ora.Astfel, in zilele de sarbatoare de vineri, 23.04.2021, si vineri, 30.04.2021, programul va fi de la 06:00 pana la 20:00 in magazinele din orasele cu rata incidentei mai mare de 4/1.000 locuitori, iar magazinele din orasele cu rata incidentei sub 4/1.000 locuitori vor avea programul de la 06:00 pana la 21:00, se arata intr-un comunicat de presa."E o masura care nu e la indemana oricui, nu e o masura care chiar ar face diferenta, asta pentru ca aglomerarile se produc la finalul programului. Noi am supus atentiei autoritatilor ca respectivele restrictii sa fie suspendate si pentru zilele de 24 aprilie si 1 mai. Credem ca ar fi in avantajul consumatorilor si al cetatenilor. Noi vom respecta toate masurile de siguranta, e si ziua mai mare si vremea mai buna, anul acesta s-au si aglomerat foarte multe sarbatori intr-un timp scurt, pe langa 1 Mai si Paste sunt si onomasticele. E Sfantul Gheorghe maine, urmeaza si Floriile", a explicat Badescu.Potrivit acestuia, timpul petrecut de cumparaturi in incinta magazinelor e diferit, dat fiind ca nu se fac cumparaturi de necesitate. Concret, traficul de consumatori in aceasta perioada creste cu cel putin 30%, inclusiv de Florii, pentru ca multa lume atunci isi face cumparaturile pentru Paste."Anul trecut a fost o situatie diferita pentru a fost inceput de pandemie si multi si-au facut cumparaturile in martie, de fapt. Dar aceasta crestere de 30% nu va putea fi suplinita de vanzarile online pentru ca nu exista capacitatea logistica pentru asa ceva", arata reprezentantul retailerilor."Consumatorii petrec mai mult timp in interiorul magazinelor, pentru ca nu e o cumparatura de necesitate, ci se duc sa evalueze produsele, cand fac cadouri celor dragi sau cand fac cumparaturi pentru mese mai diversificate. Cosurile de cumparaturi sunt mai mari. Clientul se duce la magazin pentru o cumparatura speciala, nu e una uzuala, de rutina, si atunci nu are cum sa o faca in acelasi interval de timp. Nu e vorba doar de reducerea mobilitatii, ci e vorba ca chiar si daca ar fi ramas acelasi numar de consumatori, timpul petrecut de ei in interior duce la aglomeratii", a conchis directorul executiv al AMRCR.