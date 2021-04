EXCLUSIV Cum si in ce conditii se va face vaccinarea impotriva COVID-19 in cabinetele medicilor de familie

Cum vor fi repartizate dozele catre medicii de familie

Concret, serul folosit de acestia pentru a-si imuniza pacientii va fi vaccinul AstraZeneca, dar si alte vaccinuri pentru care vor fi indeplinite conditiile specifice de pastrare.Potrivit unui document intrat in posesia Ziare.com, emis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor Privind Vaccinarea impotriva SARS-COV-2 (CNCAV), un medic de familie va putea beneficia de 10 doze de vaccin pe zi , pentru cinci zile lucratoare pe saptamana.Conform aceluiasi document, Directia de Sanatate Publica Judeteana va fi cea care va solicita, la centrul regional de stocare, dozele necesare pentru medicii de familie centralizate pe judet.Numarul necesar de doze va fi distribuit catre medicii de familie de doua ori pe luna, cu respectarea lantului de frig. De asemenea, o data cu vaccinul vor fi distribuite si seringile aferente impreuna cu acele corespunzatoare.Directiile de sanatate publica vor monitoriza stocurile de vaccin si vor opri livrarile catre medicii de familie care nu au consumat vaccinul repartizat.Medicii de familie vor stabili un circuit orar diferit astfel incat persoanele sanatoase care se prezinta la vaccinare sa nu se intersecteze cu cele care se prezinta pentru afectiuni acute.Conform documentului, medicii de familie poarta responsabilitatea organizarii programului de vaccinare si tot ei vor fi cei care vor receptiona cantitatea de vaccin si lotul in Registrul Electronic National al Vaccinarilor.Persoanele cu varsta peste 65 de ani, cei cu boli cronice si alte persoane din listele medicilor de familie care isi exprima dorinta de a se vaccina vor fi catagrafiate de medicii de familie.Acestia vor putea programa la vaccinare cel mult 10 persoane pe zi, important de mentionat fiind faptul ca vaccinare in cabinetul medicului de familie nu necesita programare in platforma STS Personalul din cabinet va fi cel care va introduce datele persoanelor vaccinate imediat dupa imunizare in RENV si tot personalul din cabinet va urmari timp de 15 minute starea de sanatate a pacientului.De asemenea, medicii de familie vor face raportarea reactiilor adverse, daca acestea apar.Conform documentului citat, medicii de familie vor stabili data celei de-a doua doze si o vor comunica pacientului, atat dupa administrarea primei doze cat si cu 24 de ore inainte de data programata pentru doza a doua.