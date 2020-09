Cum trebuie sa procedezi pentru a notifica o dauna rutiera daca esti asigurat RCA?

Primul pas in caz de accident rutier ca asigurat RCA

Ce informatii trebuie sa comunici daca ai fost implicat intr-un accident rutier?

De ce sa apelezi la echipa Cafy JR in caz de accident?

In randurile ce urmeaza, vom lua in calcul un caz concret si vom povesti pe larg cum trebuie sa procedezi in caz de accident daca esti asigurat RCA si vrei sa notifici o dauna rutiera.Daca ai fost implicat intr-un accident rutier si vrei sa notifici o dauna, o poti face telefonic sau online accesand aceasta pagina . In astfel de cazuri, viteza cu care actionezi este foarte importanta si chiar daca alegi sa efectuezi constatarea in alta zi decat cea a accidentului, firma de asigurari trebuie anuntata in legatura cu producerea lui in maxim 24 de ore de la eveniment.Astfel, posibilitatea de a notifica daune online vine in ajutorul tau, deoarece aceasta metoda iti ofera cea mai simpla varianta de notificare.Exista o serie de date pe care trebuie in mod obligatoriu sa le pui la dispozitia asiguratorului in cel mai scurt timp de la producerea accidentului. Printre acestea se numara:* O descriere exacta a circumstantelor in care s-a produs accidentul;* Datele personale de identificare ale persoanelor direct implicate;* Detalii pentru identificarea automobilelor accidentate;* Starea in care se afla automobilul avariat;* Locul unde se doreste efectuarea constatarii.Pentru ca lucrurile sa mearga ca pe roate si totul sa se rezolve in cel mai scurt timp cu putinta, cel mai bine este sa deschizi un dosar de daune RCA in cadrul service-ului Cafy JR.Cand esti victima unui accident rutier, ai impresia ca toate lucrurile se intampla pe repede inainte. Daca nu ai mai trecut niciodata printr-o astfel de experienta, prima reactie este de a intra in panica si a rederula la nesfarsit evenimentul. Dar in realitate, lucrurile nu sunt chiar atat de complicate pe cat par.Experta in constatarea daunelor auto, echipa Cafy JR iti sta la dispozitie in tot ceea ce inseamna asistenta si consultanta in constatarea unei daune auto. In plus, atunci cand apelezi la Cafy JR nu trebuie sa-ti faci griji nici in legatura cu pretul reparatiilor deoarece costurile necesare se deconteaza direct de catre firma de asigurare, asa cum este stipulat in lege.Mai mult, pe toata durata reparatiilor, pentru ca ai nevoie de un un mijloc de transport personal la fel de mult ca in oricare alta situatie, Cafy JR iti pune la dispozitie o masina de schimb, de care sa te folosesti la discretie, pentru a nu simti lipsa propriului automobil.Astfel, cu aceste detalii in minte, stiind cum trebuie sa procedezi in caz de accident, poti porni la drum cu inima deschisa. Solutii exista pentru orice fel de problema. Important este doar sa le gasesti pe cele mai avantajoase pentru tine!