Avertismentul medicilor despre valul trei al pandemiei: "Nu va avea un impact asa mare asupra sistemului de terapie intensiva"

"Cred ca va fi un al treilea val diferit fata de cele din 2020, pentru ca atunci aveam toata populatia expusa riscului. In acest moment, grupele vulnerabile sunt oarecum securizate prin vaccin. Cred ca vom avea un numar de cazuri in crestere la populatia tanara, care inca nu a fost imunizata", a declarat Tincu."Avem o noua varianta virala , varianta britanica, care in mod sigur circula in Romania intracomunitar, o varianta virala cu o transmisibilitate mult mai ridicata. Anticipez ca va fi o accelerare a tarnsmiterii in randul comunitatilor de persoane tinere si acest lucru nu va avea un impact asa mare cum a fost in septembrie-octombrie anul trecut asupra sistemului de terapie intensiva", a completat acesta."Sigur ca, odata ce numarul de persoane tinere imbolnavite de COVID va creste si vom avea mii de persoane diagnosticate pozitiv, va exista si un procent redus de oameni care vor dezvolta si forme severe", a conchis ATI-istul.