Cum va fi vremea in Capitala. Ploi slabe pe parcursul zilei

Mai ridicata decat in ziua precedenta

Vantul va fi moderat in prima parte a intervalului (temporar cu viteze de pana la 25 - 35 km/h), apoi va sufla slab. Temperatura maxima , mai ridicata decat in ziua precedenta, se va situa in jurul a 19 grade Celsius, iar cea minima de joi dimineata va fi de 8 - 11 grade Celsius.Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare de ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului valabila pana joi la pranz in majoritatea regiunilor.