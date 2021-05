Prognoza meteo pana la jumatatea lunii iunie: dispar ploile, vine caldura. Anunt de ultima ora al meteorologilor

Saptamana 17 - 24 mai

Saptamana 24 - 31 mai

Saptamana 31 mai - 7 iunie

Saptamana 7 iunie - 14 iunie

Concret, vremea se va schimba din 24 mai, se va incalzi, iar precipitatiile vor fi putine, arata prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamaniValorile termice vor fi in general mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada, mai ales in regiunile intracarpatice, unde abaterea termica negativa va fi mai pronuntata. Ploile vor fi excedentare in regiunile intracarpatice si in zonele montane aferente, precum si in extremitatea de est a tarii. In restul tarii vor fi la nivelul specific perioadei.Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana, in toate regiunile.Cantitatile de precipitatii vor fi local deficitare in regiunile centrale, montane, sudice si sud-estice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada.Temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, pe intreg teritoriul Romaniei.Ploile vor fi putine in regiunile vestice, nord-vestice si local in zonele montane, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru aceasta saptamana.Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, la nivelul intregii tari.Cantitatile de precipitatii estimate pentru acest interval vor fi deficitare, in cea mai mare parte a tarii.