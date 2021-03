PROGNOZA METEO Cum va fi vremea pana la sfarsitul lunii martie. Regiunile in care sunt anuntate ninsori masive

Potrivit meteorologilor, temperaturile nocturne prognozate in intervalul 15-28 martie vor fi preponderent negative in toate regiunile tarii, cu valori care vor cobori pana la -5... -7 grade Celsius, pe alocuri. In acelasi timp, precipitatiile vor cadea pe tot parcursul intervalului analizat, variind intre ploaie si ninsoare in regiunile de campie si exclusiv ninsoare la munte.Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit in aceasta perioada, indeosebi in prima saptamana din interval. Pana in data de 19 martie, media valorilor diurne va fi de 5...8 grade, iar a celor nocturne, in scadere treptata, de -3...1 grad.Dupa data de 19 martie, desi vor mai fi variatii termice de la o zi la alta, tendinta va fi de incalzire usoara si astfel, media maximelor va oscila intre 7 si 12 grade, iar a minimelor intre -2 si 1 grad. Vor fi precipitatii pe aproape tot parcursul intervalului, mai insemnate cantitativ pana in data de 17 martie si in intervalul 20-23 martie.Valorile termice vor fi mai scazute fata de cele normale pentru aceasta perioada,indeosebi in prima saptamana din interval. Pana in data de 19 martie, media maximelor va fi de 4...6 grade, iar a minimelor va fi in scadere de la 0 grade la -3 grade. Dupa data de 19 martie, vor mai fi variatii termice indeosebi in jurul datei de 23 martie, dar tendinta va fi de incalzire usoara si astfel, media valorilor diurne va oscila intre 7 si 11 grade, iar a celor nocturne intre -3 si 0 grade.Vor fi precipitatii pe aproape tot parcursul intervalului, mai insemnate cantitativ pana la mijlocul primei saptamani si in intervalul 20-23 martie.In prima zi a intervalului, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in aceasta perioada, in cea mai mare parte a regiunii, cu o medie a maximelor de 10 grade si a minimelor de 1...2 grade.Apoi, vremea se va raci semnificativ si va fi mai rece decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, mai ales pana in data de 19 martie. In acest interval media valorilor maxime va fi de 2...4 grade, iar a minimelor va fi in scadere de la 1 grad la -5 grade.Apoi, pana la sfarsitul intervalului, vor mai fi variatii termice, dar tendinta va fi de incalzire usoara. Media valorilor diurne va fi de 5...8 grade, iar a celor nocturne de -4...-2 grade. Precipitatiile vor fi prezente pe aproape tot parcursul intervalului, iar cantitati de apa mai insemnate se vor inregistra pana in data de 17 martie si in intervalul 20-23 martie.In cea mai mare parte a intervalului, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada din an. Pana spre sfarsitul primei saptamani, media valorilor diurne va fi de 3...5 grade, iar a celor nocturne va fi in scadere treptata de la 1 grad la -4 grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, vor mai fi variatii termice, dar tendinta va fi de incalzire usoara. Media valorilor diurne va fi de 6...10 grade, iar a celor nocturne de -3...-1 grad.Vor fi precipitatii pe aproape tot parcursul intervalului , iar cantitati de apa mai insemnate se vor inregistra pana in data de 17 martie si in intervalul 20-23 martie.Vremea va fi rece pentru aceasta data in mare parte a intervalului de prognoza. Astfel, intre 16 si 24 martie, temperaturile maxime se vor situa, in medie regionala, in jurul a 4 grade. Valori mai ridicate vor fi la inceputul intervalului , precum si la finalul celei de a doua saptamani, cand se vor inregistra aproximativ 8...9 grade. Regimul termic nocturn va marca o scadere intre 15 si 19 martie, cand minimele nocturne vor cobori de la 3 la -3 grade. Ulterior, temperaturile minime se vor mentine negative si vor fi cuprinse intre -3 si -1 grad.Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata in decursul celor doua saptamani de prognoza, dar acestea vor fi importante cantitativ si se vor semnala pe arii extinse intre 15 si 17 martie si, posibil, intre 21 si 23 martie.Dupa o prima zi in care regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru aceastaperioada, iar media regionala a temperaturilor maxime va fi de 11 grade, vremea se va raci.Astfel, incepand cu data de 16 martie si pana la finalul intervalului de prognoza, maximele diurne se vor situa, in medie, intre 7 si 9 grade. Temperaturile nocturne vor fi de aproximativ 5 grade la inceputul primei saptamani, iar apoi, intre 17 si 28 martie, vor fi de 1...3 grade.Precipitatii pe arii restranse si relativ slabe cantitativ se vor semnala pe aproape intreg parcusul celor doua saptamani de prognoza, exceptand intervalele 15 - 17 martie si 21 - 23 martie, cand se pot inregistra cantitati de apa mai importante.Regimul termic va caracteriza o vreme rece pentru aceasta perioada a anului. Dupa o prima zi apropiata de normal din punct de vedere termic, in care temperatura maxima va fi, in medie, de aproximativ 13 grade, se va produce o racire.Astfel, intre 16 si 26 martie, vor fi valori medii de 7...8 grade ale maximelor diurne, iar o tendinta de incalzire se va menifesta abia spre sfarsitul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza, cand se vor inregistra 10....11grade, in medie regionala.Vor fi precipitatii, temporar, pe aproape tot parcursul celor doua saptamani, insa pe 15 si 16 martie si, din nou, intre 21 si 23 martie, acestea se vor semnala pe arii extinse si vor fi local importante cantitativ.Vremea va fi mai rece decat in mod normal in aceasta perioada pe tot parcursulintervalului de prognoza. Astfel, media regionala a temperaturilor maxime va scadea de la 10 grade in prima zi, spre 7...8 grade, intre 16 si 24 martie si abia spre finalul celei de a doua saptamani va creste usor si treptat, pana la aproximativ 12 grade in ultima zi.Temperaturile nocturne se vor situa, de asemenea, sub normele perioadei si vor scadea, in medie, de la 4 grade la inceput, pana la -2 grade pe 19 martie. Ulterior, regimul termic nocturn va marca o crestere, iar intre 21 si 23 martie media minimelor nocturne va fi de 1....2 grade, dupa care, pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza, se va situa in jurul valorii de 0 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata in decursul celor doua saptamani de prognoza, dar acestea vor fi mai insemnate cantitativ si se vor semnala pe arii mai extinse pe 15 martie si, din nou, in intervalul 20 - 23 martie.Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada din an, pe aproape tot parcursul intervalului. Pana in data de 19 martie, media valorilor diurne va fi de -4...-2 grade, iar a celor nocturne va fi in scadere treptata de la -5 grade spre -10 grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, tendinta va fi de incalzire usoara, cu o medie a valorilor diurne de -2...0 grade si a celor nocturne de -8...-5 grade.Vor fi precipitatii pe aproape tot parcursul intervalului, iar cantitati de apa mai insemnate se vor inregistra intre 15 si 17 martie si in intervalul 20-23 martie.