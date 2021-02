Lista de asteptare pe platforma de programare la vaccinarea anti-COVID. Cum va functiona noua optiune a site-ului

"Lista de asteptare va deveni functionala o data ce numarul centrelor de vaccinare de la nivel national va fi cel prevazut conform etapei a doua a strategiei de vaccinare si de asemenea vor fi activate incepand cu luna aprilie toate", a declarat Valeriu Gheorghita."Cum va functiona aceasta lista? Practic o persoana care isi face cont in platforma de programare isi exprima dorinta de a se vaccina, se selecteaza un centru de vaccinare pentru care opteaza sa se vaccineze, persoana va putea vizualiza numarul de persoane aflate in fata si cand se elibereaza sloturi, persoanele care sunt in lista vor fi notificate prin sms si email, se rezerva locul pentru care au optat, in acest moment persoana refuza programarea sau o accepta si sistemul notifica persoanele de pe lista", a completat Gheorghita."Urmeaza ca din 10 februarie sa se deschida posibilitatea de programare in platforma de programare prin modalitatile cunoscute pentru cele 180 de cabinete noi de vaccinare unde vor fi distribuite dozele de vaccin de la Astrazeneca. Acestea sunt distribuite la nivelul fiecarui judet in functie de numarul persoanelor cuprinse intre grupa de varsta 18 si 55 de ani, tinand cont de faptul ca acest tip de vaccin, la momentul actual acest vaccin este recomandat pentru aceste categorii de varsta", a declarat Valeriu Gheorghita.Modalitatile de programare sunt neschimbate, raman practic cele de la acest moment."De asemenea, as vrea sa mentionez ca ne dorim activarea si infiintarea centrelor mobile de vaccinare care urmeaza sa intre in activitate din a doua jumatate a lunii martie", a spus Gheorghita.