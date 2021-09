Patronii hotelurilor și restaurantelor se declară în favoarea restricțiilor pentru cei nevaccinați. „Folosirea certificatelor de vaccinare ar putea ajuta industria”

Cum este în străinătate

Efortul logistic este minim

În restaurante și baruri cu certificat COVID

De altfel, în străinătate, accesul populației în restaurante la interior se face tot în baza adeverinței de vaccinare, arată Corina Macri, președintele HORETIM."Deocamdată nu am avut nicio discuție cu autoritățile. Deja în câteva localități din țară a crescut rata de infectare și există posibilitatea închiderii restaurantelor. S-ar putea să se ajungă la această formă exact ca în toată Europa. Acolo așa se practică. La restaurante, la muzee, la magazine, se intră în baza acelui green pass", a explicat pentru Ziare.com Corina Macri.Potrivit acesteia, doar autoritățile pot decide dacă în interiorul restaurantelor să intre strict persoanele vaccinate."Oricum, din moment ce se aplică în toată Europa și la noi va fi o formă de a merge mai departe pentru ca să nu închidem industria. Se va merge pe ideea de a funcționa cumva pe avarie. Mai precis, oamenii vaccinați să se poată bucura de aceste servicii la interior, prin prezentarea certificatelor de vaccinare. Și atunci nici industria nu va mai fi închisă. Evident, se vor purta măști la interior, în continuare", a punctat Corina Macri.Conform reprezentanților industriei HORECA, măsura a fost de bun augur în străinătate. Italia, Germania, Austria au aplicat deja acest mod de lucru.În străinătate funcționează această măsură. Și în Austria și în Italia e la fel, și în Germania. Afară, lumea așa are acces la restaurant - pe bază de certificat de vaccinare. Niciunde nu se intră fără acest certificat.Deja am discutat cu autoritățile în Timiș să vedem ce se va întâmpla de la jumătatea lunii septembrie. Dacă depășim o incidență de 3 la mia de locuitori , nu va fi vorba de restricționare, ci de închidere", a mai spus Corina Macri, adăugând că un certificat de vaccinare poate fi ușor verificat la intrarea în restaurant, cu ajutorul unui telefon."Cred că toată lumea își dorește să aplice aceste reguli. Industria a fost foarte grav afectată și noi nu mai putem trece printr-o iarnă ca cea de anul trecut. Dacă intrăm în hibernare în următoarele șase luni nu ar fi în regulă, nimeni nu ar consimți la această restricționare. Și atunci toată lumea va fi dispusă să facă acest efort", a conchis Corina Macri.Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a anunțat că în restaurante și baruri s-ar putea să se intre cu certificat COVID.Potrivit oficialului, există discuţii între reprezentanţii MS, cei ai Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi specialiştii INSP privind accesul pe baza certificatului COVID în spaţiile închise aglomerate, în cazul în care numărul infectărilor va creşte semnificativ şi paturile din spitale „vor începe să se umple”."O altă variantă de lucru este ca în restaurante sau în baruri, unde riscul de transmitere, nepurtând mască, este unul destul de mare, accesul să se facă pe baza certificatului, fie a celui european, fie a celui de vaccinare, dar aceste discuţii vor fi concretizate în momentul în care incidenţa creşte", a spus ea.Potrivit ministrului, ritmul de creştere a infecţiilor este "mai accelerat faţă de predicţiile" INSP din urmă cu o lună.