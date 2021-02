SONDAJ Ce parere au romanii despre campania de vaccinare anti COVID. 56,6% considera ca a fost bine pregatita

Jumatate din romani au incredere in vaccinul Pfizer-BioNTech

53% dintre romani au incredere in administrarea vaccinurilor

Potrivit unui sondaj INSCOP Research, aproape jumatate dintre romani (49,5%) considera ca sunt utile, dar insuficiente informatiile legate de vaccinul anti COVID-19 si campania nationala de imunizare oferite, pana in prezent, de autoritati.Din informatiile pe care le au, 56,6% dintre respondenti sunt de parere ca, pana in prezent, campania nationala de vaccinare impotriva COVID-19 a fost pregatita bine si foarte bine, 39,3% prost si foarte prost, iar 4,1% nu stiu sau nu au raspuns.Majoritatea romanilor (51,6%) au incredere in vaccinul Pfizer-BioNTech (SUA-Germania), iar 44,1% in vaccinul Moderna (SUA), 38,5% in vaccinul AstraZeneca (Marea Britanie-Suedia), 17,8% in cele dezvoltate de China si 17,7% in vaccinul Sputnik (Rusia).In privinta ordinii stabilite in strategia de vaccinare pe grupe specifice de populatie, 85,5% dintre respondenti sunt de acord cu aceasta, 11,6% nu sunt de acord, iar 2,6% nu stiu sau nu au raspuns.Cercetarea mai releva ca 49,8% dintre romani considera ca Biserica, indiferent de confesiune, ar trebui sa sprijine campania de vaccinare, 46,3% ca nu ar trebui sa o sprijine, iar 4% nu stiu sau nu au raspuns.Implicarea Armatei in campania nationala de vaccinare este considerata o idee buna si foarte buna de 65,9% dintre romani, o idee proasta si foarte proasta de 30,1% dintre acestia si 4% nu stiu sau nu au raspuns.In cazul in care datele epidemiologice vor indica nevoia unei vaccinari sezoniere anti-COVID-19, la fel ca in cazul vaccinarii pentru virusul gripal, 57,6% dintre respondenti au raspuns ca se vor imuniza anual, 37,2% ca nu se vor vaccina, iar 5,2% nu stiu sau nu au raspuns.Conform sondajului, 75,5% dintre respondenti nu au primit vreodata recomandari privind vaccinarea de la medicul de familie sau medicul specialist, 12,3% au primit de mai multe ori astfel de recomandari, 11,6% - o singura data, iar 0,4% nu au raspuns sau nu stiu.Mai mult de jumatate (53%) dintre romani au incredere in administrarea vaccinurilor in punctele de stabilite in afara unitatilor sanitare, inclusiv in caravane mobile, 45,3% nu au incredere, iar 1,8% nu stiu sau nu au raspuns.Aproape toti cei chestionati (92,6%) au auzit de campania de vaccinare anti-COVID-19 in Uniunea Europeana, mai releva cercetarea. De asemenea, 7,2% au raspuns ca nu au auzit de aceasta campanie, iar 0,3% nu stiu sau nu au raspuns.Potrivit sondajului, 73,2% dintre respondenti au o parere buna despre decizia UE de a negocia si a achizitiona vaccinurile anti-COVID-19 destinate imunizarii populatiei din toate statele membre, 22,5% au o parere proasta, iar 4,3% nu stiu sau nu au raspuns.