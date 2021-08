MAI va modifica noul buletin și va schimba „gen” cu „sex”. Ce au mai decis autoritățile să includă pe cărțile de identitate

Mai mulți reprezentați AUR și PNL au criticat noul document de identitate lansat în premieră la Cluj Napoca zilele trecute. Chestorul Cătălin-Aurel Giulescu, directorul de la Evidența Populației, a precizat, pentru Digi24, că pe cartea de identitate simplă (cea fără cip) vor apărea primele două versuri din imnul național, stema, drapelul, Ateneul și brâul maramureșan. "Putem să avem și două versiuni pe an", a mai precizat chestorul de poliție vineri, 6 august."La nivel european s-a stabilit foarte clar că în ceea ce privește elementele distinctive, în ceea ce privește genul masculin sau feminin, se aplică legislația națională a statului membru. Legislația stabilește foarte clar că există doar două opțiuni: F pentru feminin și M pentru masculin. Singurul element pe care l-am preluat din regulament este această opțiune referitoare la gen.Fiecare stat membru a avut posibilitatea să aplice dispozițiile regulamentului. Am ales să folosim explicit termenul folosit de regulamentul Uniunii Europene, fără niciun fel de altă interpretare.Reiterez ideea noastră, esența proiectului pilot a fost să vedem ce reacții primim de la populație.Vă pot spune că începând de ieri, grupul de lucru deja lucrează. Opțiunile merg către schimbarea acestei mențiuni. Și, revenind la simbolurile naționale, este vorba de blancheta pentru cartea de identitate simplă, cea care este fără cip, avem simbolurile naționale: stema României, drapelul și pe spate este un element în relief care reprezintă primele două versuri din imnul național.Documentul conține doar elemente naționale. Avem Ateneul care este desenat de mână, avem un brâu din zona Maramureșului, deci avem elemente distinctive naționale. În designul de fond avem crenelurile pe care o să le găsiți în stema națională", a declarat Giulescu la Digi24 Chestorul de poliție susține că noile cărți de identitate permit mai multe versiuni. "Putem să avem și două versiuni pe an", a mai spus Giulescu.Cărțile de identitate vor fi de două feluri: cu cip și fără cip. Diferența dintre ele este dată de faptul că cel fără cip nu are valență de document de călătorie."Cartea electronică de identitate are și funcția de document de călătorie, pe lângă funcția de stabilire a identității. Observăm însemnele UE, care sunt obligatorii potrivit regulamentului.Acest tip de document înlocuiește actualul card național de sănătate și va permite prestarea serviciilor de e-guvernare. Pentru prima oară vom deschide acel serviciu de certificare a identității. Astfel, din locuința proprie sau de oriunde de pe globul acesta cetățeanul va putea să facă solicitări către administrația publică și nu numai, prin funcția de autentificare permisă de un certificat digital înscrisă deja la momentul personalizarii în acest suport electronic de stocare.Pentru cei care nu-și doresc un suport electronic în documentul de identitate, avem cartea de identitate simplă, unde avem însemnele naționale. Problema este că acest document respectă doar legislația internă, nu are valență de document de călătorie astfel încât nu vom putea traversa frontiera României și nu vom putea accesa servicii electronice la distanță întrucât nu putem certifica identitatea", a mai declarat chestorul Cătălin-Aurel Giulescu pentru sursa citată.