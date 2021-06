Cum vrea Florin Citu sa implice preotii in campania de vaccinare. "Avem nevoie de sprijinul lor"

"Astazi am avut o intalnire cu reprezentantii cultelor religioase din Sibiu, recunoscute la nivel national. Avem nevoie de sprijinul lor pentru campania de vaccinare. Discutia a fost foarte buna, aici, la nivelul judetului Sibiu. Vor fi caravane la nivel local, mai ales in mediul rural, iar preotii vor sa se implice. Au avut o solicitare: sa existe materiale de informare de unde cetatenii sa se informeze despre vaccinare inainte de a alege sa se vaccineze. Si as vrea sa atrag atentia asupra unei remarci a unui reprezentat al cultelor, in aceasta discutie. Pentru credinciosi este foarte importanta puterea exemplului. Daca preotul este vaccinat, capata incredere si enoriasii in vaccin. Sper ca exemplu judetului Sibiu sa fie preluat de toate judetele. Avem nevoie de Biserica Ortodoxa Romana si de toate cultele in campania de vaccinare", a scris Florin Citu sambata pe Facebook