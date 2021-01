Cumparaturi de sarbatori: Lista de la A la Z cu toate bunatatile de pe masa

Cu toate ca nici nu ai terminat bine toate bunataturile de la sarbatoarea anterioara, la final de an mai ales, trebuie sa intri din nou in febra cumparaturilor. In functie de sarbatoare, vedeta nu este doar doar carnea de porc deoarece, ci trebuie sa consumi si alte tipuri de carne. Daca vrei sa-ti mearga bine, trebuie sa consumi si carne alba. Traditia spune, de exemplu, ca in noapte dintre ani, este important sa gatesti bucate din carne de cocos, curcan sau gasca daca vrei sa treci cu bine prin toate provocarile viitoare. De asemenea, pestele nu trebuie sa-ti lipseasca de pe masa la sarbatorile importante. Se zice ca acesta este primul aliment pe care trebuie sa-l mananci in noul an ca sa poti evita toate problemele si obstacolele la fel de usor cum inoata pestele prin apa.Fie ca le vei manca sau nu, de sarbatori este bine sa ai pe masa fructe rotunde. Acestea simbolizeaza vitalitatea, sanatatea, continuitatea si te ajuta sa-ti sporesti sansele de succes. Sunt de preferat rodiile pentru ca amintesc de inima omului sanatos, dar si stafidele care inseamna abundenta financiara. O semnificatie aparte o au strugurii. Se spune ca trebuie sa mananci la cumpana dintre ani 12 boabe de struguri pentru a avea parte de prosperitate in fiecare luna a anului ce vine.Legumele verzi joaca si ele un rol important. Tot ceea ce este verde se asociaza cu banii pe care ii vei castiga si bunastarea ta financiara. Asadar, trece pe lista de cumparaturi verdeturi, salate, broccoli sau varza cruda.Desi sarbatorile vin, de regula, dupa o lunga perioada de post in care unii dintre noi au consumat din plin diferite leguminoase, se spune ca si la aceste ocazii trebuie servite produse precum linte, mazare si fasole care ne duc cu gandul la monede, la bani. De pilda, in Italia, oamenii mananca linte in noaptea dintre ani pentru ca este simbolul abundentei. In plus, fasolea, lintea sau mazarea sunt foarte bune pentru sanatate si te ajuta sa te refaci mai usor dupa o nenumarate pahare de sampanie.Ce-ar fi norocul si banii fara o viata lunga in care sa te bucuri de toate?! De sarbatori si, in special, de Anul Nou trebuie sa se gaseasca pe masa ta si macaroane sau taitei cat mai lungi, pentru o viata indelungata, dar si cereale precum orz, orez sau quinoa.Orice masa trebuie sa includa si desert, insa asta nu inseamna ca trebuie ales la intamplare. Daca in toate celelalte zile de peste an te poti rasfata cu tot ceea ce-ti doresti, la sarbatori mari, cum ar fi Revelionul, trebuie sa pui pe masa tort, tarta, gogosi, papanasi sau guguluf, deserturi care reprezinta continuitatea anului si vesnicia.Bautura ocupa un loc fruntas pe lista de cumparaturi. Fara indoiala ca nu-ti va lipsi de pe lista vinul, apa minerala carbogazoasa, sucurile, lichiorurile sau bauturile tari, insa vedeta zilelor festive este, de cele mai multe ori, sampania. Aceasta poate fi inlocuita si cu un vin spumant de calitate.Lista ta de cumparaturi s-ar putea sa fie putin cam lunga, dar odata pe an sarbatoresti Pastele, Craciunul sau Revelionul. In cazul in care ai cheltuit prea mult pentru cea mai recenta aniversare si mai ai nevoie de fonduri pentru masa de sarbatori, aplica pentru un credit nebancar prin telefon ca sa-ti poti achizitiona tot ceea ce este necesar. Nu-ti face griji ca vei intra cu datorii in urmatorul an deoarece imprumuti atat cat ai nevoie si poti returna creditul la salariu.