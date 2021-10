Țepe la cumpărături fără bon fiscal, de pe grupuri de Facebook: "Am făcut plângere online la Poliție și mi-au fost returnați banii. Semnalați-le cu încredere"

Mulți români preferă să facă online cumpărături, iar pe Facebook sunt tot mai multe grupuri unde se vând obiecte, haine sau accesorii care sunt în stare foarte bună și la prețuri considerabil mai mici decât cele din magazine.

Nu sunt puține situațiile în care o afacere aparent profitabilă, din care speri să te alegi cu un obiect de care ai nevoie, câteodată de firmă, la un preț foarte bun, se transformă într-o pagubă: îl plătești și fie descoperi că nu e într-o stare bună, așa cum era prezentat, fie nu îl primești deloc.

Cei înșelați nu fac demersuri pentru a-și recupera banii, cu gândul că e imposibil, în lipsa unui bon fiscal.

O tânără îi încurajează pe oameni să facă de fiecare dată reclamație și povestește experiența ei.

Aceasta a cumpărat de pe un grup o geantă de firmă pe care a plătit 300 de lei, dar nu a primit-o. A făcut o reclamație online și a recuperat banii:

"Vreau doar să încurajez ceva. Acum un an am cumpărat de pe un grup celebru o gentuță MK cu 300 lei, urmă să o fac cadou fetei mele. A fost mega țeapă! Nu mi-a trimis gentuța, nu a mai răspuns la mesaje, și-a dezactivat contul de Facebook.

Cu ajutorul altor membre din acel grup, am înțeles că persoana respectivă obișnuia să facă asta.

Ce credeți că am făcut? Am făcut plângere online la Poliție. Toți spuneau că fac degeaba, că nu o să rezolv nimic. Ei, la câteva luni după plângerea mea, au venit doi polițiști acasă la mine să îmi ia declarația, am dat declarație, se pare că nu eram singura persoană înșelată.

Mai mult, inculpatul era un domn, nu o doamnă. Ce credeți? Am fost de curând sunată de avocatul inculpatului și mi-au fost returnați cei 300 lei! Incredibil!

De ce scriu asta? Ca să încurajez să nu treceți cu vederea astfel de acte. Semnalați-le cu încredere și curaj. Nu e cazul acestui grup, dar multe dintre voi sunteți membre și pe alte grupuri, sper că vă este de folos informația aceasta", a scris tânăra pe grupul Nu mai port, de pe Facebook.

Nu e singura care și-a recuperat banii în urma unei plângeri la poliție

În comentarii, mai multe persoane descriu situații asemănătoare.

"Bravo că ai acționat și că ai împărtășit cu noi. Eu acționez mereu. Am dat în judecată Administrația Financiară și Poliția Rutieră chiar și am câștigat în ambele situații. Trebuie să ne cunoaștem drepturile."

"Și eu am “cumpărat” un produs de 70 lei, țeapă, am facut reclamație online la poliție. Aceeași situație, au venit doi polițiști acasă și mi-au luat declarație. Am ajuns parte vătămată, alături de mulți alții și acum sunt sunată de avocatul persoanei, să îmi returneze cei 70 lei și să semnez că renunț la reclamație. Tipa este o cunoscută țepară pe grupuri, nu știu dacă avocatul mă minte că ceilalți implicați au renunțat."

"Mi se pare tare că se iau în considerare și achizițiile acestea de pe grupuri, fără bon fiscal. Credeam, sincer, că neavând dovada achiziției de la o persoană/firmă autorizată, nu prea ai ce face. Mă bucur că a fost cu final fericit."

"Da, si eu încurajez mersul la poliție. Și mie mi-a fost furată geanta în Auchan cu acte, bani, telefoane etc. Am depus plângere la poliție și în 2 zile a prins-o furând din Kaufland. Mi-am recuperat o parte din acte și un telefon. A fost condamnată la închisoare, că nu era la prima abatere și mi-au dat și banii înapoi."

"Eu de mult mi-am propus să nu mai stau pasivă când mi se pare că sunt înșelată sau că se încalcă bunul simț. Exemplu, am fost pe terasa unui club la un show de stand up și pe jos era proaspăt pus ca un fel de asfalt. Fix acolo organizatorul a decis că merită să stea clienții săi. Acasă eu și prietenele ne-am trezit cu încălțămintea distrusă iremediabil. Am făcut sesizare clubului și am primit banii pentru încălțari, ale mele nu aveau mai mult de 2-3 purtări. Doar în felul ăsta putem trăi într-un mediu mai civilizat, cred ferm în asta!"

"Și am mai pătit una. Am dat avans la o cazare la Sibiu. Și când am ajuns acolo, țeapă. Am sunat la poliție și în 2 zile mi-a trimis banii înapoi. Era un șmecher cunoscut de polițiști. După nu știu ce s-a mai întâmplat."

"În urmă cu vreo 7-8 ani, lucram în benzinărie și a venit un bărbat și mi-a furat benzină de vro 700 de lei, am depus plângere la poliție și după vreo 2 ani mama inculpatului mă caută să îmi dea banii, ca să îmi retrag plângerea, dar nu am făcut-o. Și pentru că nu am acceptat, a fost pedepsit, dacă îmi retrăgeam plângerea, el era liber, pentru că nu există prejudiciu. Așa că eu vă sfătuiesc să nu vă retrageți plângerea, știu că toți ne bucurăm când ne primim banii înapoi, dar eu una am preferat sa fie pedepsit. Mă bucur că poliția își face treaba."

Unde se pot face reclamatii online

Reclamațiile online se pot face accesând acest link: https://www.politiaromana.ro/ro/petitii-online

Ads