Pasagerii cursei TAROM spre Amsterdam, de sambata, trebuie sa prezinte la imbarcare test negativ antigen COVID-19

"Conform ultimelor decizii emise de autoritatile olandeze va comunicam faptul ca toti pasagerii care intentioneaza sa calatoreasca spre AMS au nevoie de un test antigen negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 4 ore inainte de imbarcarea catre aceasta destinatie", explica TAROM in postarea de pe Facebook.Compania aeriana mentioneaza faptul ca prezentarea testului antigen este obligatorie incepand din 23 ianuarie 2021 (00:00 local Amsterdam), fiind necesara si pentru pasagerii de tranzit. In cazul in care pasagerii nu prezinta un test negativ antigen COVID-19, accesul este restrictionat."Va informam ca #TAROM va opera zborul #RO361 Bucuresti OTP - Amsterdam AMS de maine, 23 ianuarie 2021, cu amendamentul ca pasagerii trebuie sa prezinte la imbarcare testul negativ antigen COVID-19", a explicat Tarom Reprezentantii TAROM subliniaza ca, in contextul in care cele mai recente masuri anti-COVID-19 sunt discutate in prezent in parlamentul olandez, aceste informatii pot fi modificate si, in cazul in care se impun masuri noi sau se modifica cele mentionate, pasagerii vor fi informati.