Cursurile se fac doar online in Sibiu, iar masca de protectie devine obligatorie in aer liber

"La nivelul UAT Sibiu (Municipiul Sibiu), UAT Selimbar (Sat Selimbar si Sat Vestem) si UAT Arpasu de Jos (Sat Arpasu de Jos), incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori (...) pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 24.10.2020, ora 00:00 pana la data de 06.11.2020, ora 24:00, se va institui obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, pe teritoriul UAT Sibiu (Municipiul Sibiu), UAT Selimbar (Sat Selimbar si Sat Vestem) si UAT Arpasu de Jos (Sat Arpasu de Jos), prezente in toate spatiile publice deschise. Se vor excepta de la aceasta masura copiii cu varsta mai mica de 5 ani", se arata in decizia CJSU Sibiu.Potrivit sursei citate, "conformitate cu prevederile art. 1, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 24.10.2020, ora 00:00 pana la data de 06.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Sibiu (Municipiul Sibiu), UAT Selimbar (Sat Selimbar si Sat Vestem) si UAT Arpasu de Jos (Sat Arpasu de Jos), organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este interzisa. (...) organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise".De asemenea, in urmatoarele 14 zile, vor fi inchise restaurantele si cafenelele care functioneaza doar in interiorul cladirilor."In conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 24.10.2020, ora 00:00 pana la data de 06.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Sibiu (Municipiul Sibiu), UAT Selimbar (Sat Selimbar si Sat Vestem) si UAT Arpasu de Jos (Sat Arpasu de Jos), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si /sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa", a mai decis CJSU Sibiu.In municipiul Sibiu toate cursurile se vor face doar online, potrivit sefului Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu, profesorul Alexandru Dumbrava."Toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private, acreditate sau autorizate din municipiul Sibiu propun trecerea in scenariul rosu ca urmare a depasirii indicelui de peste 3 la mia de locuitori. (...) din pacate, inchidem portile si ne supunem prevederilor legii, speram ca impreuna cu populatia sa reusim sa scadem acest indice pacatos", a declarat Alexandru Dumbrava.