"Gaura" gasita de Curtea de Conturi la Primaria Sectorului 2. Acuzatiile noului primar: au lasat un deficit de 109 milioane de lei

"Curtea de Conturi a gasit nereguli referitoare la salubrizare, la regularizari privind numarul de persoane pentru care se factureaza serviciul de salubritate. Au mai gasit nereguli cu privire la anvelopari de blocuri. In total, pe 2019, avem un prejudiciu estimat de 150 milioane lei, la care se adauga un prejudiciu din 2015, nerecuperat, de 64 milioane lei, tot pe anvelopari", a declarat Mihaiu in cadrul unui interviu pentru HotNews.ro Mihaiu acuza fosta administratie ca a lasat in bugetul pe anul acesta un deficit de 109 milioane lei.In luna noiembrie, cetatenii Sectorului 2 nu trebuie sa mai plateasca taxa de habitat, iar taxa de timbru se va putea plati in curand prin SMS.Citeste si: Primarul Sectorului 2: "Pe proiectia bugetara lipsesc 109 milioane de lei. Cautam solutii"