Un cutremur cu magnitudine de 6 pe Richter a zguduit nord-estul Japoniei

190 de raniti in februarie

Din primele informatii, nu au fost semnalate victime sau pagube materiale si nu au fost raportate nereguli la centralele nucleare din regiune, potrivit Autoritatii de Reglementare Nucleara.Cutremurul a avut loc la 8.58 am (23.58 GMT joi), epicentrul sau fiind localizat in largul coastei prefecturii Fukushima, la o adancime de 40 de kilometri, a precizat Agentia meteorologica nipona.In februarie, un seism cu magnitudinea 7,3 a lovit nord-estul tarii , soldandu-se cu un mort si circa 190 de raniti.Japonia a comemorat recent 10 ani de la cutremurul cu magnitudinea 9, urmat de un tsunami, din 11 martie 2011, care a lasat in urma sa circa 18.400 de morti si disparuti.Japonia se afla la convergenta a patru placi tectonice, ceea ce o predispune la o activitate seismica intensa. Tara gazduieste, de asemenea, 100 de vulcani activi.