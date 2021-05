Dan Bitman s-a razgandit si nu se mai vaccineaza: "Eu sunt pro-tratament, nu pro-vaccin"

Solistul Holograf a transmis, intr-o interventie la Romania TV, ca ar trebui sa nu se mai permita accesul nici in sediile ANAF si nici taxele si impozitele sa nu mai fie incasate de statul roman la cei nevaccinati."Informatia ca ma vaccinez era doar un titlu de ziar, nu va mai luati dupa titluri. Vaccinul nu rezolva anumite probleme.La concerte vor fi admisi cei vaccinati sau cei care isi fac teste. Pai atunci, la taxe si impozite sa fie la fel. Cei nevaccinati sa nu mai plateasca impozite si sa nu mai fie admisi in institutii. Eu nu ma vaccinez si nu vreau sa mai platesc taxe. Un amarat ca mine nu are de ce sa plateasca.Pentru impozitele pe care le-am platit nu am primit decat dispret. Nu am primit niciun leu.Anunt autoritatile ca nu o sa ma vaccinez pana nu ma primesc si nevaccinat in sediile ANAF ca sa-mi ia banii si sa-si bata joc de mine.Acesti semidocti de la guvernare sa inteleaga ca nu suntem o masa de manevra de prosti care platesc statului. Trebuie sa ne dea ceva pentru banii pe care ni-i fura din buzunare. Eu nu vreau sa mai platesc taxe statului roman atata vreme cat ma obliga printr-o lege nazista sa ma vaccinez ca sa platesc taxe. M-am saturat de fariseism. Inghitim la nesfarsit hotia unora. Ne lipseste coloana vertebrala.Eu nu am furat statul roman, dimpotriva, l-am imbogatit. Holograf a platit milioane statului roman. In 35 de ani am platit statului sute de milioane", a spus artistul.Dan Bittman anuntase, potrivit libertatea.ro , ca se va vaccina impotriva COVID-19, intr-o emisiune la B1TV. El a aratat ca a ales vaccinul AstraZeneca pentru ca nu are incredere in cele dezvoltate pe baza ARN mesager."Am asteptat vaccinul Johnson & Johnson , care mi se pare mai traditional si in alea traditionale am incredere. Nu am incredere in astea cu ARN mesager, ca Pfizer si Moderna, de asta astept pe cel de la Johnson & Johnson.Eu nu stiu de ce nu se explica lumii, care e speriata de tromboze, ca daca iei cu o saptamana inainte un anticoagulant, care costa 5 lei, nu se intampla nimic riscant. Nu e comunicare deloc, iar lumea e speriata", spunea Dan Bittman in cadrul unei emisiuni online, de la EVZ TV, potrivit sursei citate.