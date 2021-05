Cum pot fi convinsi oamenii sa se vaccieze prin arta. Graficianul Dan Perjovschi a "desenat" centrul de vaccinare din Fierbinti

"Astazi am desenat centrul de vaccinare din Fierbinti. Pentru efortul meu, in final am primit prima doza de vaccin de la Moderna. Chiar deasupra locului in care am fost vaccinat pe umar, odata aveam tatuaj cu Romania", a scris artistul pe Facebook , insotind mesajul cu o fotografie din centru.Perjovschi i-a indemnat pe oameni sa vina la la Fierbinti, la Centrul de Vaccinare, de la 11 am la 3 pm. "Veniti, vedeti, vaccinati!", a scris el pe reteaua de socializare.Cei care vin la Centrul de Vaccinare din Fierbinti se pot imuniza fara programare, cu serul de la Moderna.