Fostul manager al Spitalului Filantropia, demis de Nicusor Dan, a preluat conducerea interimara a Spitalului de Pediatrie Ploiesti

Potrivit unui comunicat de presa al municipalitatii, Simpalean este noul consilier pe probleme de sanatate al primarului Andrei Volosevici, edilul dispunand numirea acestuia in functia de manager interimar al Spitalului de Pediatrie, pana la scoaterea la concurs a acestui post."Alegerea noului manager al Spitalului de Pediatrie Ploiesti are la baza competenta si experienta in domeniul managerial, doctorul Simpalean Dan Stefan avand specializare in domeniul managementului serviciilor de sanatate. Doctorul Simpalean este si consilierul meu pe probleme de sanatate. Imi doresc la nivelul Spitalului de Pediatrie Ploiesti realizarea unor proiecte viabile si eficiente, care sa asigure dezvoltarea acestui domeniu de interes la nivel local.Este nevoie ca, impreuna cu toti angajatii Spitalului de Pediatrie Ploiesti, sa se realizeze permanent imbunatatirea serviciilor medicale si de ingrijire a pacientilor, implicit a serviciilor de urgenta, modernizarea echipamentelor de specialitate, la nivelul acestui spital , precum si mentinerea unei comunicari profesioniste cu pacientii si familiile acestora", a declarat Voloseici, conform sursei citate.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a anuntat, in decembrie 2020, ca a decis incetarea atributiilor de manager al Spitalului Filantropia pentru Dan Stefan Simpalean, in baza unor nereguli semnalate de Curtea de Conturi si Corpul de Control al primarului."Azi am decis incetarea atributiilor de manager al Spitalului Filantropia Bucuresti ale domnului Simpalean Dan Stefan. Am facut acest lucru dupa ce am primit rapoartele si analizele Curtii de Conturi si Corpului de Control al primarului, in care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital", a scris Nicusor Dan pe Facebook Managerul Spitalului Filantropia din Capitala, Dan Simpalean, spune ca un control al Curtii de Conturi din vara nu a taxat faptul ca spitalul a cumparat dezinfectanti la un pret de cinci ori mai mare fata de alte unitati medicale , in luna martie.