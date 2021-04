Manelistul Dani Mocanu, condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru incitare la ura. Decizia instantei nu este definitiva

De asemenea, instanta obliga YouTube sa inlature videoclipul melodiei, publicat pe platforma precum si toate videoclipurile conexe.Decizia nu este definitiva."In data de 27.04.2019, inculpatul a incarcat pe platforma online YouTube un videoclip filmat si montat anterior, prin intermediul caruia a instigat publicul larg la ura si discriminare impotriva femeilor. La finalul lunii noiembrie 2019, videoclipul inregistra peste 18 milioane de vizualizari si a generat venituri de aproximativ 34.000 USD , ce au constat in drepturi de publicitate aferente videoclipului", aratau procurorii.Potrivit Parhetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti , "in data de 27 aprilie 2019, inculpatul a incarcat pe platforma online YouTube un videoclip filmat si montat anterior, prin intermediul caruia a instigat publicul larg la ura si discriminare impotriva femeilor. La finalul lunii noiembrie 2019, videoclipul inregistra peste 18 milioane de vizualizari si a generat venituri de aproximativ 34.000 USD, ce au constat in drepturi de publicitate aferente videoclipului".In iulie 2019, o manea cantata de Dani Mocanu a fost reclamata la Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii (CND), pentru versurile instigatoare la violenta asupra femeilor.Piesa reprezinta "discriminare pe criteriul sex si instigare la violenta si are ca efect crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare si ofensatoare la adresa femeilor, cu atat mai mult cu cat mesajele transmise prin versurile si videoclipul melodiei "Curwa" sunt din partea unui artist cunoscut publicului larg, care legitimeaza astfel si incurajeaza atitudinile misogine", au explicat reclamantii.