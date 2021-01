Cum a decurs operatia activistului Daniel Bodnar. "S-au gasit leziuni importante la nivelul maduvei spinarii"

Daniel Bodnar a fost operat la Spitalul de Neurochirurgie Iasi. Sora lui, dr. Daniela Pintican, sustine ca i-au fost refacuti corpii vertebrali, dar sunt leziuni semnificative la nivelul maduvei spinarii.Activistul s-a trezit din anestezie si isi va face recuperarea la Viena."Am discutat cu medicii din echipa operatorie, care au facut ceea ce a tinut de ei, la cele mai inalte standarde, si le multumim.Lui Daniel i-au fost refacuti corpii vertebrali. Au fost gasite leziuni importante la nivelul maduvei spinarii. De acum Dumnezeu isi va face partea Lui, cu siguranta!S-a trezit din anestezie. Maine dimineata urmeaza sa i se faca un examen neurologic.Va urma o perioada lunga si intensa de recuperare.Cautam cele mai bune solutii pentru ca ne dorim cu ajutorul lui Dumnezeu ca Daniel sa poata umbla din nou.Recuperarea o va face in Viena, acolo unde Daniel are 2 surori. Urmeaza sa facem demersurile necesare pentru a incepe cat mai repede posibil procedurile.Noi, ca familie, il sustinem, avem nevoie si de sustinerea voastra! Va multumim pentru sustinere si pentru toate mesajele. Daniel este un om preaiubit de Dumnezeu, familie si de toti oamenii care il cunosc si stiu ca lupta lui a fost, este si va fi pentru dreptate si adevar. Cu Dumnezeu inainte!", a declarat sora lui, potrivit monitorulsv.ro Citeste si: Activist ul de mediu, Daniel Bodnar, ranit grav intr-un accident in Suceava, este operat: "Medicii ii dau putine sanse ca va merge pe picioarele lui"