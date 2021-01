Apelul disperat al activistului de mediu Daniel Bodnar. Cere sprijin pentru a fi transferat in Germania: "In Iasi nu mai sunt locuri in spital"

πŸ‡·πŸ‡΄ Maica Romanie, fiul iti cere ajutorul!πŸ™πŸΌπŸ™πŸΌπŸ™πŸΌ

Pasager intr-o masina care a lovit un podet si o casa

Acesta spune, intr-un mesaj pe Facebook , ca a primit confirmarea Germaniei de a se transfera acolo, pentru continuarea tratamentului."Acum am nevoie de ajutor din partea autoritatilor pentru efectuarea transportului catre Germania!", a scris barbatul pe contul de socializare."Ieri mi s-a realizat un consult ortopedic amanuntit la Spitalul Sf. Spiridon, unde s-a constatat ca fractura necesita fixare externa si mi s-a transmis ca dupa vindecarea tegumentului este nevoie urgenta de o interventie chirurgicala complexa. In Iasi nu mai sunt locuri in spital , pentru tratament ortopedic, iar pacientii stau si pe holuri", a scris Bodnar, adaugand ca situatia sa medicala a devenit complicata.Tanarul activist de mediu Daniel Bodnar a fost implicat intr-un accident rutier grav , in noaptea de luni spre marti, la Sucevita.Daniel Bodnar se afla intr-o masina BMW condusa de Daniel Ghinghiloschi, in varsta de 24 de ani. La un moment dat autoturismul s-a izbit intr-un podet , a lovit un indicator rutier si s-a oprit in poarta unei case.Daniel Bodnar a fost diagnosticat cu "fractura de coloana lombara, paraplegie si fractura complexa la o glezna", iar medicii se tem ca ar putea ramane paralizat. Tanarul a fost transferat marti dimineata la un spital din Iasi pentru ca are nevoie de o interventie neurochirurgicala.Soferul, care a suferit leziuni mai usoare, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Citeste si: