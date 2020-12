VIDEO Activist de mediu, ranit dupa ce a urmarit un transport suspect de lemne. Tanarul a fost atacat si lovit cu pietre

Bodnar a urmarit un camionul incarcat cu lemne pana la un punctul unde trebuia sa ajunga incarcatura si unde a fost intampinat de persoane care au aruncat cu pietre in masina lui, i-au spart geamul, iar tanarul a fost ranit.Daniel Bodnar se afla in zona localitatilor sucevene Cornu Luncii-Malini, cand a inceput sa transmita o filmare pe Facebook in timp ce urmarea doua camioane cu lemne care se indreptau spre Malini, comuna situata in judetul Suceava.Bodnar a sunat la 112 si a sesizat politia ca spre Malini circula doua camioane ce par a fi supraincarcate cu lemn. El a continuat urmarirea, pana la poarta unui gater din Malini, unde au intrat vehiculele cu lemn.In timp ce activistul se afla la poarta gaterului, in masina, asteptand politia, mai multe persoane din interior au inceput sa arunce cu pietre. Una dintre pietre a spart un geam al masinii, Daniel Bodnar fiind ranit la fata de cioburi.Incidentul poate fi urmarit in filmarea de mai jos, la minutul 10:00:El s-a indreptat cu masina spre Spitalul Falticeni, inainte ca politia sa ajunga la locul sesizarii. Ulterior a fost redirectionat spre Spitalul Judetean Suceava pentru a se stabili daca are leziuni oculare, scrie Monitorul de Suceava Miercuri seara, o echipa de cercetare a ajuns la locul atacului, pentru a stabili ce s-a intamplat, cine sunt agresorii si daca masina se afla pe drum public.Aceasta agresiune vine la o zi dupa ce masina in care se afla activistul, alaturi de alti tineri care il sustin, a fost tamponata intentionat, in trafic.