Activistul de mediu, Daniel Bodnar, ranit grav intr-un accident in Suceava, este operat: "Medicii ii dau putine sanse ca va merge pe picioarele lui"

"Daniel a intrat acum in operatie. Dupa operatie va avea nevoie sa urmeze proceduri complexe de terapie si recuperare. Vrem sa fim alaturi de el, chiar daca medicii in momentul de fata ii dau foarte putine sanse ca va merge din nou pe picioarele lui", se arata intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook Persoanele care doresc sa il sustina pot dona in contul sau ori al sotiei.Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost pasager intr-o masina condusa de un prieten implicata intr-un accident rutier intr-un loc izolat in noaptea de 18 spre 19 ianuarie.Pe raza comunei Sucevita, din judetul Suceava, soferul ar fi intrat intr-un cap de pod, care s-a rasturnat intr-un sant.