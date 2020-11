Un cantaret bisericesc a fost arestat dupa ce a violat de mai multe ori o fata de 10 ani

https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/dascal-bisericesc-61-ani-arestat-violarea-repetata-fetite-10-ani-familia-copilei-stia-oroare-1_5fad71f25163ec4271c9833d/index.html?utm_source=ziarecom&utm_medium=https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/dascal-bisericesc-61-ani-arestat-violarea-repetata-fetite-10-ani-familia-copilei-stia-oroare-1_5fad71f25163ec4271c9833d/index.html&utm_campaign=CrossPromo#ziarecom

Barbatul, in varsta de 61 de ani, a fost arestat preventiv pe data de 10 noiembrie, dupa ce a agresat sexual, in repetate randuri, o fata de doar 10 ani. Faptele au avut loc in perioada 2019 -2020, cand minora avea doar 9 ani, scrieBarbatul a ademenit copila cu sume de bani intre 10 si 20 de lei si ar fi intretinut cu aceasta relatii sexuale orale.Barbatul, Ioan C., solicita inlocuirea arestului cu o masura mai blanda, respectiv controlul judiciar sau arestul la domiciliu. Barbatul risca pana la 12 ani de inchisoare.Inculpatul este casatorit, are doi copii majori, care lucreaza in Italia. El si-a pierdut functia de cantaret bisericesc la asezamantul din localitatea de domiciliu in urma unei aventuri amoroase. Ulterior, a ajuns la un schit din zona, unde a lucrat tot ca dascal, in ciuda trecutului sau indoielnic.