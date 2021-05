Daune de 17.000 de euro dupa ce o fetita de 10 ani a fost muscata de un caine fara stapan. Mama ei a pierdut sarcina din cauza socului

Anuntul privind finalizarea pe fond a procesului a fost facut luni, 17 mai, print-un comunicat de presa, de catre Asociatia Initiativa pentru Responsabilitate Civica (IREC), cea care a sustinut familiei fetitei in procesul demarat in instanta de judecata."17000 de euro daune obtinute pentru copilul si familia ei care au trecut prin momente teribile: copilul a fost muscat, iar mama a pierdut sarcina de 20 de saptamani din cauza socului suferit. Primaria Medias nu si-a asumat niciun moment raspunderea incercand sa dea vina pe parinti pentru incident", a transmis IREC.Incidentul a avut loc in iunie 2019, cand fetita, care se intorcea de la scoala, a fost muscata de caine in apropierea blocului in care locuieste familia sa..Conform solutiei publicate pe portalul instantelor de judecata, completul de la Tribunalul Sibiu a decis sa primarul municipiului Medias, care a fost reclamat alaturi de unitatea administrativ teritoriala, este "persoana fara calitate procesuala pasiva" si in concluzie, solutia a fost pronuntata doar raportat la unitatea administrativ teritoriala municipiul Medias.IREC anunta ca "va face toate eforturile ca la apel sa traga la raspundere directa si personala primarul municipiului Medias", pe baza unui precedent stabilit tot de Asociatie in anul 2020."Orice cetatean al tarii ar trebui sa stie ca pentru astfel de lucruri este raspunzatoare si institutia Primarului, acesta avand o raspundere directa si personala privind functionarea corespunzatoare a serviciilor publice locale, intre care se afla si ecarisajul. Practic, Decizia nr. 1054 din 4 iunie 2020, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicata in in Buletinul Casatiei nr. 1/2020, pag. 67-79 stabileste un precedent judiciar important referitor la raspunderea institutiei Primarului care este responsabila pentru activitatea serviciilor publice din subordine, prin urmare in orice situatie in care un serviciu public nu functioneaza corespunzator, primarul raspunde alaturi de Unitatea administrativ teritoriala", transmit oficialii Asociatiei.Fetita si familia sa au fost reprezentate in instanta de catre o avocata al carei copil an fost, la randul sau, atacat de un caine comunitar."Din perspectiva cuantificarii daunelor , desi mari fata de media obisnuita, raportat la suferinta generata de incidentul in sine, apreciez ca este nesemnificativa", considera avocata Carmen Bordei, citata in comunicatul IREC.