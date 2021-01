Celebrul naturalist britanic David Attenborough, increzator ca anul 2021 va marca "o schimbare pozitiva" pentru criza climatica

Intr-un mesaj de Anul Nou, cu prilejul noii serii de filme documentare ce va fi difuzat duminica de postul BBC, Attenborough a subliniat ca omenirea poate face mai mult cand este unita, cum a demonstrat deja in 2020 in contextul pandemiei de COVID-19."Va vorbesc de acasa, pentru ca la fel ca si voi in marea parte a anului trecut am stat acasa, departe de prieteni, rude si de accesul lumii la natura", a spus prezentatorul intr-un mesaj care va fi difuzat vineri seara de BBC si din care mass-media a prezentat anticipat unele extrase.David Attenborough a recunoscut ca ultimele luni au fost pentru multi "o provocare", dar ca "reactia in fata acestor vremuri extraordinare a demonstrat ca, atunci cand lucram impreuna, nu exista limite la ceea ce putem obtine"."Azi experimentam o schimbare in domeniului mediului inconjurator cum nu s-a mai vazut, iar nevoia de a lua masuri nu a fost niciodata mai urgenta. Anul acesta, lumea se va reuni la Glasgow (Scotia) pentru Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice. Este un moment crucial in istoria noastra", a subliniat el."Acesta poate fi un al schimbarii pozitive, pentru noi si pentru fapturile minunate cu care impartim planeta", a precizat naturalistul, care a cerut sa facem din 2021 "un An Nou fericit pentru toti locuitorii planetei noastre perfecte".Mesajul sau coincide cu lansarea noii serii de filme documentare "A Perfect Planet", care s-au difuzat timp de patru si care au fost filmate in 31 de tari.Prima seria formata din patru episoade exploreaza activitatea vulcanilor, a oceanelor si a luminii solare.