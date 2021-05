Cum se pregateste sistemul medical din Romania pentru un eventual val patru al pandemiei: "Ramanem cu arma la picior"

Nu se mai fac transferuri din alte judete

De ce a scazut numarul pacientilor de la ATI

Profilul pacientului aflat pe terapie intensiva

Candidatul perfect pentru sectiile ATI: cel care se trateaza acasa

Pacientii cronici au reinceput sa mearga in spital

Zile de concediu pentru angajatii din spital

Cu alte cuvinte, spitalele, care au inceput sa primeasca si sa trateze si pacienti cu alte afectiuni, se pregatesc pentru un al patrulea val al pandemiei, astfel ca nu renunta la circuitele separate facute in spitale si nici nu vor muta paturile de terapie intensiva care pot primi pacienti in stare foarte grava, daca necesita transferul pe asemenea sectii."Acum o luna, in spitalele mari din Bucuresti erau foarte multi pacienti gravi care stationau foarte mult in Unitatile de Primiri Urgente (UPU). Acum, in spitalele mari din Bucuresti pacientii nu mai stationeaza in UPU, ci daca sunt de terapie intensiva ii preluam imediat. Daca sunt pe sectii si starea lor se agraveaza, avem loc sa ii aducem in terapie intensiva", a explicat un medic anestezist de la un spital din Capitala pentru Ziare.com.Medicul a explicat ca un mare avantaj, care a dus la o scadere a presiunii de pe paturile de terapie intensiva, e faptul ca nu se mai fac transferuri dinspre spitalele din teritoriu catre spitalele din Bucuresti."Eram sunati incontinuu de Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI) pentru a gasi solutii de a interna pacientii cu forme grave de COVID-19 din afara Bucurestiului. Aceasta presiune a transferurilor intraspitalicesti s-a redus foarte mult", a completat medicul citat.Sunt doua explicatii pentru care numarul pacientilor aflati la terapie intensiva a scazut: vaccinarea a avut o mare contributie. A doua explicatie este ca multi romani au trecut prin boala fara sa stie si au dezvoltat anticorpi."Presiunea pe sectiile de terapie intensiva e scazuta de trei factori: vaccinarea, trecerea prin boala si masurile de igiena si de distantare sociala. Cum aceste masuri au fost relaxate, vaccinarea si trecerea prin boala sunt cei doi factori care au contribuit la aceste rezultate", a punctat medicul anestezist.In ultimele 24 de ore, 829 de pacienti au ramas internati pe sectiile de terapie intensiva din tara."In sfarsit, simtim si noi o relaxare a presiunii teribile sub care am fost in toata aceasta perioada. Saptamana aceasta, numarul pacientilor a scazut simtitor, si ne bucuram foarte mult. Dar mesajul acestei perioade trebuie sa fie unul foarte echilibrat. Ar fi pacat sa ne inecam la mal, pentru ca exista zone in lume in care exista o recrudescenta. Putem face pasi importanti spre limanul normalitatii si a libertatii dar trebuie sa fim prudenti", a explicat, pentru Ziare.com si profesorul Dorel Sandesc, seful Clinicii de Anestezie-Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean din Timisoara.Potrivit acestuia, maratoanele de vaccinare organizate in mai multe centre universitare din tara si-au spus cuvantul intr-un potential control al pandemiei COVID-19."Am constatat pe parcursul acestei epidemii ca iluzia pe care ne-am facut-o initial, ca aceasta boala poate afecta grav doar persoanele in varsta si cu comorbiditati serioase, nu este adevarata si ca de fapt pot face forme grave sau letale si oameni de varste mai tinere", a declarat profesorul Dorel Sandesc.Pacientii aflati pe sectiile de terapie intensiva acum sunt pacienti de 50 - 60 de ani, considerati tineri de catre medici , avand in vedere ca sunt inca in activitate. Foarte multi dintre ei sunt obezi sau supraponderali si majoritatea au patologie cardiaca sau sufera de diabet.Medicii atrag atentia ca, desi a trecut un an si cateva luni de la debutul pandemiei, sunt pacienti care stau acasa si prefera sa se trateze singuri. Acestia sunt candidatii perfecti pentru internarea in sectiile de terapie intensiva."Asta ne creeaza o mare problema: pacientul care nu isi evalueaza simptomatologia corect si vine la spital tardiv. Chiar acum am intubat pe cineva care s-a tratat acasa cu vitamine si era cu afectare de 80% a functiei respiratorii. Sunt multi astfel de pacienti care prefera automedicatia, in loc sa vina la spital. Nici macar la medicul de familie nu merg", a explicat medicul anestezist de la spitalul din Capitala.In prezent, medicii de familie isi dau seama imediat de pacientii cu potential evolutiv sever, a completat specialistul. Iar in momentul acesta, evaluarea in camera de garda nu mai e o problema."Sunt locuri, nu mai stau cu orele, nu mai risca sa stea ventilati in camera de garda. E un val de pacienti cronici care vin spre spital, pacienti cronici care au evitat sa vina la spital, probabil ca de teama COVID. Activitatea in spitale se desfasoara normal in aceste zile dar nu stricam nimic din ce am facut pentru COVID si asta nu va face nimeni. Conducerea spitalului ne-a transmis sa ne bucuram de cazurile mai putine dar sa nu ne relaxam. Circuitele in terapie raman asa cum sunt acum, nu mutam paturile. Ramanem cu arma la picior", a completat anestezistul.Presiunea mai scazuta pe sectiile de terapie intensiva ar putea veni si cu cateva beneficii pentru medici si asistenti medicali . Acestia ar putea primi cateva zile de concediu, dupa o perioada in care au lucrat la foc automat."Le-am promis colegilor ca o sa incep sa le dau din zilele de concediu. Au zeci de zile de concediu neluate, chiar sute. Nu s-a putut pleca. Este nevoie de recuperare fizica si mai ales psihologica, avem nevoie. Toate spitalele mari incearca sa dea doua-trei zile de concediu legat, sa se duca oamenii sa se deconecteze. Avem niste scoruri de burn-out uluitoare", a conchis medicul.