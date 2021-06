De ce creste numarul cazurilor de violenta in familie, care ajung uneori pana la crima

Toti acesti oameni au probleme psihice

"Cand se trezesc din nebunie, vor sa isi ia viata"

Lasata intr-o balta de sange de propriul fiu

10.000 de infractiuni de violenta in familie

Crima sangeroasa vine la scurt timp dupa ce alte cazuri similare au scos la iveala ca pandemia a acutizat problemele de sanatate mintala ale celor care sufereau deja de ele si a creat altele noi, acolo unde aceste probleme erau abia la inceput.Cel putin asa sustin specialistii din sistemul de sanatate mintala, care atrag atentia ca numarul cazurilor de violenta in familie care ajung pana la crima este in crestere. Iar fenomenul poate fi stopat printr-o legislatie clara si printr-o implicare mai mare a familiei in depistarea timpurie a problemelor de sanatate mintala."Au fost cazuri recente cand mama si-a injunghiat copilul. Ce se constata este ca toti acesti oameni au probleme psihice . In tara asta, 20% din populatie are probleme psihice, dar pandemia a acutizat aceste probleme psihice. Acesti oameni trebuie sa fie diagnosticati si sa primeasca un tratament medicamentos. In plus, cineva trebuie sa semneze ca pacientul ia acel tratament, zilnic, sub supravegherea familiei", a explicat pentru Ziare.com psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.Potrivit specialistului, este nevoie de o legislatie clara, prin care sa raspunda, daca se ajunge la crima, nu doar faptasul, ci si membrul familiei care isi asuma raspunderea pentru acesta, o data diagnosticat cu afectiuni mintale."Numai asa vom stopa acel flagel. Cauza e ca sunt foarte multi oameni cu probleme psihice. Noi asteptam sa se intample tot felul de nenorociri, ne minunam, si tot ne invartim in jurul efectului dar nu ajungem la cauze. Trebuie sa extragem aceste persoane foarte periculoase din societate", a mai spus Liviu Chesnoiu.Semnele pot fi cu usurinta observate de cei din familie. Un copil care plange si nu este bagat in seama de mama sau scancetul care deranjeaza o mama sunt doar cateva semnale care ar trebui sa ii ingrijoreze pe cei din jurul acestor persoane."Cand se trezesc din nebunie, vor sa isi ia viata. Dar nu reusesc, pentru ca sunt criminali, nu sinucigasi. Langa o asemenea persoana trebuie sa fie constant cineva. Problema cu acesti copii, care sunt victime ale violentei in familie, e ca atunci cand vor fi mari vor face acelasi lucru. Vor fi violenti cu copiii lor pentru ca asta au vazut. In civilizatiile nordice daca tipi la copil ramai imediat fara el", a mai spus psihologul criminalist.De pilda, un astfel de caz s-a petrecut recent in Popesti Leordeni din judetul Ilfov, unde o mama si-a ranit fetita de 11 ani apoi a incercat sa se sinucida. Cel care a sunat dupa ajutor la 112 a fost tatal micutei, care s-a repezit ulterior cu ea la spital . Si in acest caz, motivul atacului ar fi fost o serie de afectiuni psihice de care suferea mama fetei.Un tanar in varsta de 22 de ani din Buhusi este dupa gratii incepand de ieri, fiind acuzat ca si-a ucis tatal in bataie si apoi l-a ingropat in curtea casei , in locul unde fusese sapata o latrina.La Constanta, un alt caz de violenta domestica a degenerat in crima, dupa ce un barbat a fost deranjat de faptul ca mama sa de 92 de ani i-a cerut sa dea muzica mai incet. A injunghiat-o, pe fondul consumului de alcool, de mai multe ori cu cutitul, lasand-o intr-o balta de sange."Cata constiinta, atata durere. Oamenii acestia traiesc intr-o promiscuitate, intr-un alcoolism cronic. La noi, femeia bea cot la cot cu barbatul, se bat pe bautura. In mediile acestea defavorizate, in mediul rural , poate exista promiscuitate, abuz sexual. Promiscuitatea in care se traieste isi pune amprenta asupra a ceea ce se va intampla si de regula se intampla numai lucruri grave", a conchis Liviu Chesnoiu.In primele trei luni din 2021 au fost sesizate 10.425 de infractiuni prevazute de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, arata datele Inspectoratului General pentru Politia Romana.Dintre acestea, cele mai multe au fost 6.005 au fost infractiuni de lovire sau alte violente, 1.693 infractiuni de abandon de familie si 1.019 infractiuni de amenintare.In aceeasi perioada au fost emise 2.046 de ordine de protectie provizorii si 2.112 ordine de protectie (948 provenite din ordine de protectie provizorii), arata aceleasi date.