De ce au disparut fabricile de covoare din Romania si cine reinventeaza covorul din lana in casele noastre

Cel mai mare si mai important nume din istoria covorului romanesc este Fabrica de Covoare Cisnadie, un adevarat colos la nivel mondial, care a luat nastere in anul 1988 si si-a gasit sfarsitul in anul 2009 datorita unei crize financiare care a lovit intreaga planeta, sub tutela brandului american Feizy. In vremurile sale de glorie aici au lucrat peste 6000 persoane, iar covoarele au fost exportate in peste 50 de tari.In contextul privatizarilor masive si a lipsei de productivitate din intreaga industrie romaneasca de dupa anii 90, au aparut problemele si la ultimul producator de covoare din Romania ramas in viata si anume fabrica Incov din Alba Iulia, care si-a incetat activitatea in anul 2014 dupa ce a acumulat datorii de peste 11 milioane de euro. Daca in anul 90 aici isi aveau locul de munca 2000 de persoane, in anul 2014 doar 60 de suflete puneau umarul la producerea ultimelor loturi de covoare din tara noastra.Dupa declinul industriei noastre, piata de covoare din Romania a fost dominata intr-o proportie covarsitoare de cele provenite din Turcia. Covoare produse din material sintetic de o calitate redusa, dar cu preturi atragatoare pentru perioada de grea incercare din tara noastra.Incepand cu anul 2018, piata de profil din Romania a inceput sa devina mai animata prin magazinul online Startdecor, unde regasim peste 500 de modele de covoare lana fabricate in Polonia, care ne reamintesc de cele produse in tara noastra din material natural care este de altfel si o garantie a calitatii si a durabilitatii acestui produs.Proprietatile lanii sunt multe, iar mai jos le enumeram pe unele dintre cele mai importante.* Isi pastreaza aspectul placut pentru o perioada de minim 10 ani.* Sunt rezistente la foc spre deosebire de cele din fibre sintetice care se topesc instantaneu.* Nu sunt toxice, nu provoaca alergii si nu sunt un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor.Dupa o analiza a magazinului, am putut regasi atat carpete mici pentru dormitor, cat si covoare cu dimensiuni mari de pana la 300X400cm potrivite pentru livinguri sau saloane pretentioase, atat in stil clasic cat si in stil modern perfecte pentru orice decor.De la reprezentantii Startdecor am aflat ca din luna decembrie a anului curent, magazinul ne reprezinta cu mandrie si pe piata comertului online din Ungaria prin Startdecor.hu