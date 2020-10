De ce este important sa depozitam deseurile corespunzator?

- Mentinerea unui mediu si a unui spatiu curat;

- Pastrarea sanatatii;

- Responsabilizare populatiei;

- Educarea generatiilor viitoare.

O persoana produce in medie de cateva sute de ori mai mult gunoi decat greutatea sa, pe tot parcursul vietii, iar cum producerea de deseuri contamineaza mediul, adica apa, pamantul si aerul, este esential sa incercam toate metodele posibile de a reduce cat mai tare impactul creat. Astfel, aici intervine colectarea selectiva a deseurilor si ulterior, reciclarea lor.Un mediu sanatos, este in primul rand, un mediu nepoluat, iar daca reciclam responsabil si corect, exista o sansa ca poluarea sa scada simtitor. Acest lucru se poate intampla cu atat mai usor daca toti locuitorii continentului isi sorteaza deseurile, inainte de a fi preluate de catre companiile care se ocupa de reciclare.Cea mai importanta etapa este aruncarea deseurilor in, organizate dupa culoare, potrivite pentru acest proces. Dupa aceea, trebuie luate alte masuri, la nivel de management, pentru a reduce consumul excesiv de hartie, baterii, plastic si altele. Conform legislatiei din tara noastra si din interaga Uniune Europeana, culorile cosului de reciclare sunt urmatoarele: galben pentru deseuri de plastic si metal; albastru pentru deseuri de hartie si carton; verde / alb pentru sticla colorata si transparenta; maro pentru deseuri biodegradabile.Din fericire, exista si magazine de specialitate, care se pot ocupa de comercializarea produselor profesionale precumpentru casa si birou, cosuri pentru colectarea selectiva a deseurilor, cosuri stradale sau cosuri scrumiere si multe alte produse dedicate recilarii responsabile a tuturor tipurilor de deseuri.In gama extinsa si profesionala de cosuri pentru colectarea deseurilor, se regasesc produse potrivite si eficiente atat in uzul casnic, cat si in cel profesional, fie ca este vorba despre cladiri de birouri, insitutii ale statului, depozite, benzinarii, centre comerciale, baruri si restaurante si multe alte tipuri de unitati comerciale.Aceste cosuri de gunoi sunt destul de incapatoare pentru a permite utilizatorilor sa stocheze gunoiul menajer si sa poata realiza sortarea cu usurinta.Gama deeste si ea foarte apreciata, deoarece aceste produse sunt capabile sa stocheze mult mai multe deseuri si prin urmare, sunt mult mai utile pentru firmele mari, care produc o cantitate mai ridicata de deseuri.In plus, in locuri deschise, precum ar fi parcuri sau zonele stradale, trebuie sa existe cosuri de gunoi sau containere, pentru a evita poluarea mediului.Indiferent de tipul de cos ales, fie ca alegem cosuri metalice, din plastic sau din inox, rezultatul este acelasi, reciclarea se realizeaza corect si cu usurinta. Astfel, putem sa ne bucuram de multe beneficiile reciclarii:Cosurile de gunoi sunt o necesitate din ce in ce mai mare in ziua de astazi, mai ales de cand a crescut norma de deseu menajer pe cap de locuitor. Traind intr-o tara de tip "consumator", separarea deseurilor trebuie sa faca parte din rutina noastra zilnica, pentru a asigura un viitor mai curat si mai sigur.