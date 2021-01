Cum ne putem infecta cu COVID-19 dupa ce ne vaccinam: "Boala este mai usoara, nu mai face ravagii"

De ce este nevoie de a doua doza de vaccin

Cazul doctorului Carmen Dorobat, infectata cu Covid-19, dupa ce s-a vaccinat

Vaccinul impotriva infectiei cu noul coronavirus, asemenea altor vaccinuri, ofera imunitate la un interval de timp dupa efectuarea schemei de vaccinare. In acest caz, se considera ca imunitatea de peste 90% este obtinuta dupa sapte zile de la administrarea celei de-a doua doze. Astfel, exista posibilitatea ca oamenii sa se imbolnaveasca imediat dupa ce au facut prima doza de vaccin."Acest lucru nu inseamna ca dupa administrarea primei doze nu incepe procesul de obtinere a tipurilor de anticorpi, dar nu la nivelul protectiv la care avem siguranta ca boala poate fi prevenita. Astfel, imediat dupa primirea primei doze, cam in doua saptamani, se atinge cam 70%, ceea ce inseamna ca exista probabilitatea ca o persoana care este vaccinata cu o prima doza sa faca infectia, daca este intr-un context contagios. Este in proportie destul de importanta.", explica Doina Azoicai, presedinta Societatii Romane de Epidemiologie.Distantarea sociala si respectarea masurilor de igiena si a celor sanitare, precum spalatul mainilor si purtarea mastii de protectie trebuie sa fie respectate si dupa efectuarea celor doze de vaccin."Exista o probabilitate, chiar daca suntem vaccinati, dar nu suntem vaccinati cu cele doua doze si a trecut un interval de 7 zile de la a doua doza, sa contractam boala, daca nu respectam celelalte. Oricum, daca boala apare, este cu un nivel de intensitate mult mai redus. Cu certitudine, vaccinarea facuta corect si respectarea intervalului de administrare a celei de-a doua doze si respectarea masurilor de precautie general cunoscute, te protejeaza eficient", evidentiaza presedinta Societatii Romane de Epidemiologie., experta in sanatate publica, explica exact cum functioneaza vaccinurile cu doua administrari ale producatorilor Pfizer si Moderna. In cazul Pfizer - BioNTech, in prima doza se administreaza 0,3 mililitri, cu un rapel la 21 de zile, in timp ce vaccinul Moderna administreaza 0,5-0,7 mililitri, iar a doua componenta a administrarii se face la 28 de zile."Prima doza de vaccin administreaza o anumita structura proteica similara cu cea a virusului si care in organismul uman intervine in mecanismul de formare a imunitatii proprii, prin patrunderea in celula si inglobarea in mecanismele de producere a anticorpilor specifici proprii. Aceasta componenta este data de ingineria genetica prelucrata din virusul SARS-CoV-2, dar nu patrunde in acidul nucleic al celulei umane, in asa fel incat sa se integreze in acidul nucleic al persoanei si sa produca modificari.Noi nu introducem anticorpi cu vaccinul in corp, noi introducem o proteina care stimuleaza capacitatea organismului de a raspunde prin mecanisme proprii imunitare", explica medicul epidemiolog, Ioana Stancel.A doua doza de vaccin anti-Covid-19 reaminteste organismului sa produca anticorpi, astfel incat sa fie pregatit pentru momentul in care virusul va ataca."Este necesara a doua administrare pentru ca organismului trebuie sa i se reaminteasca de agresor, astfel incat sa continue sa produca anticorpi care sa ramana restanti la nivelul organismului pentru o perioada cat mai lunga de timp. Daca nu s-ar face aceasta a doua administrare,si nu isi mai produce anticorpi specifici si atunci cand se va intalni cu virusul in viata reala, nu va mai avea aceeasi capacitate de a produce anticorpi specifici in cantitate suficienta si va avea o capacitate redusa si nu va recunoaste virusul", explica Ioana Stancel.Specialista in sanatate publica precizeaza ca exista, in cotinuare, probabilitatea de infectare, chiar si dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin, dar ravagiile pe care boala le-ar produce sunt mult mai scazute."Trebuie sa le spunem oamenilor sa nu aiba asteptari nerealiste si dupa aceea sa spuna ca au fost mintiti. Vaccinul asigura o protectie procentuala, la Pfizer, 90%, la Moderna, 95%. Pot oricand sa existe cazuri cu persoane care s-au vaccinat corect, cu dozele corecte, cu vaccinul corect, cu vaccin tinut la temperaturile care trebuie, deci nu un vaccin compromis, dar care pot sa faca boala, dar care, probabil, nu vor face o forma atat de severa si efectele secundare care apar la vaccinare sunt, oricum, mult mai mici decat starea de boala in sine si ravagiile pe care ar putea sa le faca o forma acuta, severa de boala", explica Stancel.Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, Carmen Dorobat, a anuntat miercuri, 6 ianuarie, ca a fost confirmata cu infectia Covid-19, desi chiar inainte de Revelion, pe 27 decembrie, se vaccinase., pentru ca eu m-am vaccinat pe 27 decembrie, contactul posibil infectant este pe 29-30 decembrie. Deci, nu era timp sa apara anticorpii ca sa ma apere, dar eu, ca infectionist cu experienta in infectioase si in Covid-19, stiu ca acesti anticorpi, la modul cum functioneaza, ma vor apara, in masura in care se poate, de o boala zgomotoasa. Anticorpii incep sa apara cam la 10-14 zile. Deci, in acest moment incep sa apara anticorpii la mine si ma astept, ca pe langa tratamentul pe care il fac, sa am o evolutie usoara", a explicat Carmen Dorobat.Experta in sanatate publica, Ioana Stancel, explica ca virusul nu mai poate face ravagii, daca in organism s-a produs deja un raspuns imun, ca in cazul doctorului de la spitalul din Iasi.El nu se va instala la fel in toate organele si nu va afecta toate organele ca si cum n-am avea vaccinul. Faptul ca avem vaccinul, deja avem un raspuns imun, chiar daca este incomplet, cum s-a intamplat in cazul doamnei profesor Dorobat, pentru ca nu avea timp sa se formeze un raspuns imun complet. Nici nu a avut a doua doza, dar ne ajuta sa avem anticorpi in primul moment in care virusul intra in contact cu organismul.Nu mai avem nevoie ca virusul sa produca un mecanism de agresare, astfel incat raspunsul imun sa se produca, si sa se produca in cateva zile. Deja, la contactul cu virusul, organismul il recunoaste si creste exponential capacitatea de raspuns in asa fel incat virusul sa nu se poata modifica, sa nu poata sa devina mult mai agresiv.Trebuie explicat foarte clar sa dansa nu s-a imbolnavit din cauza vaccinului, acesta este o particula proteica, nu este un vaccin cu virus atenuat. Deci,Dansa s-a imbolnavit pentru ca a avut contactul in familie, iar imunitatea sa nu a fost suficient de intarita incat sa asigure o protectie 100%", explica Stancel.Medicul Carmen Dorobat a precizat ca face rapelul, impreuna cu ceilalti medici din familie sa, si sfatuieste oamenii sa se vaccineze, atat timp cat nu au motive serioase de sanatate sa nu faca acest lucru."M-am vaccinat cu incredere. Noi suntem trei doctori in familie, toti trei ne-am vaccinat, toti trei am facut boala si toti trei ne vom administra rapelul. Nu ne jucam cu ceea ce inseamna aparare legat de la Covid-19., cu exceptia acelor persoane care au niste motive serioase, determinate de alergii sau de boli aflate in dezechilibru sau alta patologie", precizeaza Dorobat.