Cat de corect ar fi sa iasa din casa oamenii deja vaccinati anti-COVID: "Trebuie lasati sa mearga si la teatru, si la serviciu, si pe strada"

Multe discutii au ca subiect in ce conditii se face diferentierea intre cei imunizati si cei neimunizati, astfel incat restrictiile sa nu li se aplice si celor care au facut deja rapelul si au ajuns sa dezvolte anticorpi impotriva SARS-CoV-2."Persoanele din Guvern insarcinate cu lupta cu aceasta epidemie nu sunt capabile sa inteleaga un lucru: delimitarea unui grup pentru protectie nu inseamna in mod neaparat discriminare. Mai mult, aceasta e solutia si pentru intrarea in normalitate, pas cu pas. Din pacate, intrarea in normalitate nu este pe agenda guvernului, nu se intelege ca oamenii, odata vaccinati, trebuie lasati sa mearga si la teatru, si la serviciu, si pe strada si pe stadioane. Pentru ca asta este ratiunea de a te vaccina si de a te proteja si de a impiedica transmiterea agentului patogen", a declarat pentru Ziare.com doctorul Sorin Paveliu, medic primar Medicina interna si expert in politici de sanatate.Potrivit acestuia, nediscriminarea este un principiu universal acceptat, dar el suporta si unele nuante cand aceasta impartire pe categorii este dictata din ratiuni de sanatate publica si este facuta prin lege, in conditiile unei societati democratice."Este o afirmatie esentiala care nu este inteleasa si imbratisata de aproape nimeni din administratia publica de la noi si, de fapt, de aici trebuie plecat pentru a reintra in normalitate. De altfel, dezbaterile din alte tari ale Uniunii Europene sunt de notorietate, de la restrictiile legate de calatorii (legiferate deja) la gasirea unor altor sarcini personalului de la Vatican care a refuzat vaccinarea si exemplele abunda", a continuat specialistul.Separarea in categorii, in cazul de fata, in functie de a fi sau a nu fi vaccinat trebuie facuta din ratiuni de sanatate publica pentru a asigura protectia celor susceptibili de a face boala si a transmite infectia la alte persoane."Timid, avind deosebita grija de a nu fi acuzat, chiar si premierul Citu a evocat infiintarea unui grup de lucru care sa analizeze posibilitatea acceptarii intrarii in comunitate (concerte, sau in serviciile oferite de HoReCa) a persoanelor care sunt vaccinate si a celor care accepta sa fie testate inainte cu teste rapide. Din punctul meu de vedere, neavand in vedere ca este posibila aceasta delimitare, administratia nici nu da ordonanta de urgenta, nici nu se preocupa cineva in Parlament sa faca o propunere legislativa independent de Guvern, desi acestuia ii revine rolul principal, in special deoarece dispune de mijloacele pentru a urgenta lamurirea acestei probleme", a mai explicat medicul Sorin Paveliu.Conform acestuia, "in loc sa adopte masuri care sa ne puna pe drumul spre intrarea in normalitate, Guvernul se preocupa si adopta masuri mult mai facile, impunerea de restrictii din ce in ce mai apasatoare, fara a tine cont ca acestea nu pot fi de durata. Insa, cel mai probabil pandemia va dura doi sau trei ani. Chiar si in ipoteza optimista a atingerii pana in iarna a imunitatii populatiei prin vaccinare, un nou ciclu de vaccinare in masa nu va mai fi realizabil, presupunind costuri pe care acum le-a suportat UE. Daca populatia nu se va mai imuniza, o vom lua de la inceput pentru ca virusul nu va disparea. Nu trebuie sa uitam ca cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-un an in Romania in era anteCovid 19 a fost de 3,5 milioane de cetateni vaccinati antigripal!", a continuat expertul in politici de sanatate."Deci noi trebuie sa fim pregatiti de pe acum, sa tindem spre normalitate si sa vedem cum putem sa functionam in conditiile in care exista si aceasta amenintare a SarsCov2 sau a oricarui alt virus care ne va ameninta existenta. Restrictiile excesive reprezinta pretul platit de populatie pentru fuga de responsabilitate a Guvernului, infricosat de costurile politice ale unor masuri active", a punctat medicul Sorin Paveliu.De cealalta parte, vicepresedintele Societatii Romane, conferentiarul Emilian Popovici, a explicat pentru Ziare.com ca nici in Israel, stat considerat etalon in lupta cu coronavirusul dat fiind faptul ca a vaccinat masiv, nu s-au facut de la bun inceput diferentieri intre cei vaccinati si cei nevaccinati."Au inceput sa inlesneasca masurile pentru cei vaccinati abia cand au depasit pragul de 50% de persoane imunizate. In situatia de fata, din Romania, in care inca suntem la o anumita distanta de acest prag, nu am putea sa diferentiem. Ba mai mult, daca am spune ca cei vaccinati nu ar trebui sa poarte masca, ne-am trezi ca exact cei care sunt anti masca nu ar mai folosi aceasta masura de protectie. Problema este ca e imposibil sa controlezi asemenea situatii, de aceea lucrurile se fac cu o anumita etapizare. Iar exemplul Israelului e singurul pe care il avem", a precizat epidemiologul.In prezent, in Romania sunt 973.671 de persoane vaccinate impotriva noului coronavirus cu ambele doze, conform ultimelor date furnizate de Centrul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).