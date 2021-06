Cauzele profunde ale incetinirii ritmului de vaccinare: "Romanul vrea ceea ce nu i se pune la dispozitie"

Romanii vor ce stiu ca se obtine greu

Masurile de relaxare au dus la vaccinari mai putine

Masurile de relaxare, scandalurile legate de anumite seruri de pe piata, precum cel de la AstraZeneca si inclusiv perioada concediilor sunt cateva dintre motivele care au facut numarul vaccinatilor sa se situeze in jurul pragului de 30.000 de zi.In plus, valul de scepticism e si el crescut, mai ales in zona de sate, unde aproape toata derularea campaniei sta in mana autoritatilor locale."Era perioada de varf de solicitare de vaccin in luna ianuarie, cand campania era la inceput. Romanul, structural vorbind, are si aceasta nevoie de a face rost de ceva, daca stie ca nu i se pune la dispozitie. Apoi, cei care erau convinsi ca trebuie sa faca vaccinul s-au vaccinat", a explicat pentru Ziare.com Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor."Rata ridicata de vaccinare de la inceputul anului este explicata din prisma categoriilor socio-profesionale care s-au vaccinat, au fost persoane direct interesate de vaccin, persoane din domenii esentiale, spre exemplu cadrele medicale care au inteles rostul, urgenta si necesitatea vaccinarii si care aveau motive de ordin profesional sa se vaccineze, intrau zilnic in contact cu pacientii. Multi medici au fost infectati, deci au avut un contact direct cu virusul. Persoanele cu boli cronice si persoanele de peste 65 de ani erau de asemenea direct interesate deoarece au pus sanatatea pe primul loc, inclusiv persoanele din centrele sociale", a declarat si psihologul Mihai Copaceanu.Ulterior, si masurile de relaxare au avut un efect asupra scaderii ratei de vaccinare."Se publica cifre foarte mici la incidenta si numarul de cazuri noi, iar sceasta relaxare ii face pe unii sa spuna ca nu se mai vaccineaza. Altii amana momentul catre toamna, sunt inconstienti, nu stiu ca vaccinul se face din timp", a completat Vasile Barbu.Problema, spune acesta, e legata de sceptici."I-am intalnit in mediul rural pentru ca si acolo a patruns acea campanie a celor anti vaccin. Sunt oameni de la sate care cred ca nu a existat COVID, am discutat cu ei, am incercat sa aflu care e substratul acestei credinte si mi-am dat seama ca e nivelul de educatie. Sunt oameni care nu cred in dovezi, in stiinta, si pe ei e foarte greu sa ii determini sa se duca la vaccinare", a mai spus reprezentantul pacientilor.