De ce România vaccinează cu Pfizer și Moderna deși au o eficacitate mai scăzută la tulpina Delta. Explicațiile medicului Andrei Baciu

Autoritățile române explică faptul că are în vedere noile studii care apar la nivel internațional însă arată că o modificare a strategiei de vaccinare nu este luată momentan în calcul, dat fiind faptul că studiile care au apărut, inclusiv cel american, sunt făcute pe câteva mii de persoane.Prea puțin pentru ca rezultatele sale să fie considerate atât de solide încât concluziile să se transforme în politică de sănătate publică, declară pentru Ziare.com medicul Andrei Baciu, vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV)."Când ne uităm la studii trebuie să vedem pe ce cohortă sunt făcute acestea, dacă sunt făcute pe mulți oameni sau pe mai puțini. Cu cât este numărul de persoane analizate mai mare, cu atât gradul de precizie al rezultatului este mai mare. Într-o chestiune de genul acesta trebuie să vedem ce înseamnă eficacitatea. Mai precis, care e eficacitatea vaccinului", a explicat medicul Andrei Baciu.Potrivit acestuia, un vaccin eficace protejează de o formă medie a bolii, de internarea la terapie intensivă sau de deces."Sunt lucruri diferite. Pe noi ne interesează ca cei cărora li se administrează vaccinul să nu facă o formă de boală care să îi ducă la spital ", a punctat vicepreședintele CNCAV.De asemenea, medicul susține că este necesar să se facă studii similare și pe celelalte vaccinuri pentru a vedea gradul lor de eficiență, după aceeași metodologie și în aceeași situație."Pentru ca o astfel de concluzie să influențeze desfășurarea campaniei de vaccinare, respectiv să fie luată în serios și să devină politică de sănătate publică, trebuie făcută o analiză serioasă. Trebuie să avem o siguranță și certitudine maxime referitoare la rezultatele acelui studiu", a completat secretarul de stat în Ministerul Sănătății.Totodată, medicul a punctat că, atunci când medicii au la dispoziție un vaccin care are o eficacitate de peste 90%, cum sunt serurile pe bază de ARN Mesager, pot imuniza 70% din populație pentru a atinge imunitatea colectivă. În schimb, cu un vaccin care are 60% eficacitate este nevoie ca întreaga populație să fie vaccinată pentru a putea atinge imunitatea colectivă."Acestea sunt nuanțele importante. Altfel, studii se fac zilnic. Din Anglia vin studii care arată că vaccinarea cu AstraZeneca este cea mai bună, că te protejează, că e mai eficientă decât cea cu Pfizer/BioNtech. De asta trebuie să fim foarte atenți, riscăm să cădem în diverse capcane. Însă întotdeauna trebuie să ne uităm la cohortă. Ca să faci un studiu de 30.000 de oameni prinzi lucrurile în dinamică, în timp ce dacă sunt 1.000 de oameni nu ai cum să faci asta. Ne uităm la studiile care apar, însă ca să ajustăm ceva așteptăm, în primul rând, reglementările internaționale", a conchis medicul Andrei Baciu.Eficacitatea vaccinurilor Pfizer şi Moderna împotriva infectării cu COVID-19 a scăzut de la 91% la 66% de când varianta Delta a devenit dominantă în Statele Unite. Aceste date provin dintr-un studiu realizat pe mii de angajaţi din centre de îngrijire şi spitale din şase state, care a examinat performanţa vaccinurilor în condiţii reale. Participanţii sunt testaţi săptămânal atât pentru infectările simptomatice, cât şi pentru cele asimptomatice.Aproape toţi angajaţii vaccinaţi din domeniul sănătăţii au fost injectaţi cu serurile de la Pfizer sau Moderna.În perioada decembrie 2020 - aprilie 2021, eficacitatea vaccinurilor în prevenirea infectării a fost de 91%, potrivit datelor publicate de Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), principala agenţie federală de sănătate publică din SUA.Însă după ce varianta Delta a devenit dominantă, adică atunci când a fost identificată în peste 50% din cazuri, eficienţa sa a scăzut la 66%. "Deşi aceste date intermediare sugerează o reducere moderată a eficacităţii vaccinurilor anti-COVID-19 în prevenirea infectării, faptul că reducerea infectărilor rămâne la două treimi subliniază importanţa şi beneficiile continue ale vaccinării" apreciază autorii studiului.Datele publicate săptămâna trecută nu au urmărit şi diferenţa între eficacitatea vaccinului Moderna şi cea a serului Pfizer.