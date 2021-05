Cum a ajuns sa se dubleze rata divortului in ultimele decenii si sa scada dramatic numarul de casatorii

Tinerii au alte prioritati

Cariera si stabilitatea financiara, importante

De ce numarul de divorturi e in crestere

Cum a influentat pandemia deciziile personale

Concret, incepand cu 1964, rata casatoriilor in Europa a scazut de la 8 casatorii la mia de persoane, ca medie, la 4,3 in 2019. In acelasi timp, rata divorturilor s-a dublat: in 1964 rata divorturilor era de 0.8 la mia de locuitori iar in 2019, aceasta a ajuns la 1.8.Cu toate acestea, Romania e totusi una dintre tarile europene in care inca exista un interes pentru casatorii, relativ mai mare decat in alte state vecine. Specialistii vin si cu o serie de explicatii pentru aceasta tendinta."In primul rand a scazut numarul casatoriilor din simplul motiv ca pentru tineri casatoria nu mai reprezinta o prioritate astazi. Traditional, un tanar ajuns la maturitate (18-19 ani) avea ca scop casatoria, care de cele mai multe ori se realiza cu o persoana minora. Nu doar tanarul, cat si intreaga familie, parintii, isi propuneau sa atinga acest scop. Daca se depasea o anumita varsta, se ridicau semne de intrebare. Acum tinerii au alte prioritati", a explicat pentru Ziare.com psihologul Mihai Copaceanu.Sunt studii care arata ca tinerii au urmatoarele prioritati. Pun pe locul intai cariera, pe locul doi stabilitatea financiara, iar pe cel de-al treilea -locuinta. Pe locul patru in topul prioritatilor tinerilor romani se afla calatoriile, explorarea lumii ( concedii , divertisment) si abia ulterior casatoria."Cu cat se amana varsta, cu atat scade probabilitatea realizarii casatoriilor. Cu toate acestea, desi rata casatoriilor a scazut in Romania in ultimii 40 de ani, raportat la populatie, totusi Romania are o rata (6.6) a casatoriilor mai mare decat media din Europa din motive culturale, religioase si chiar sociale", a punctat Mihai Copaceanu.In Romania, jumatate din populatie traieste in mediul rural , unde traditiile si normele sunt si astazi deosebit de importante, unde casatoria are un rol si efect socio-cultural pentru intreaga comunitate."O nunta in Romania se pregateste cu cateva luni, se desfasoara pe parcursul mai multor zile, sunt invitati de ordinul sutelor, or in Marea Britanie, nunta se termina in cateva ore, dupa un simplu pranz la restaurant. Si inca un aspect relevant, statistica se refera la casatoriile legal oficiate insa astazi milioane de cupluri impartasesc ani din viata, locuiesc impreuna, nasc copii, dar nu-si oficializeaza relatia prin casatorie. De ce divorteaza asa repede!", a mai spus psihologul.Rata divorturile este in crestere din diferite motive, apreciaza specialistul. De la relationarea deficitara in cuplu, disfunctiile in familie pana la motive de ordin financiar."Atasamentul, angajamentul, devotamentul si loialitatea sunt valori care incep sa se regaseasca cat mai putin in familia romanesca. Societatea noastra este una competitiva, rapida, bazata pe venituri si statut social ceea ce determina ca divortul sa fie mai rapid acceptat decat in trecut. Oamenii renunta mult mai usor", a conchis Copaceanu.Criza sanitara a schimbat si ea comportamentul romanilor, fapt demonstrat si de ultimele cifre ale Institutului National de Statistica.Numarul casatoriilor a scazut drastic in comparatie cu anul 2019. In august 2019 au fost oficializate 14.929 de casatorii. In aceeasi perioada a anului 2020 au fost oficializate doar 6.814. In luna august 2019 au fost inregistrate 1.953 de divorturi, iar in august 2020, 2.327.Au fost cu 8.115 mai putine casatorii si cu 374 mai multe divorturi decat in luna august anul trecut.