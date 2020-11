De ce sa ne echipam cu anvelope de iarna?

In acest articol veti afla motivele principale care justifica necesitatea de a trece la anvelopele de iarna. Si totodata, pentru ca utilitatea articolului sa fie completa, va invitam sa descoperiti ofertele de anvelope iarna si anvelope all season de pe AnvelopeMAG.ro . Pe langa multitudinea de anvelope iarna si anvelope all season aflate in oferta noastra, veti putea profita si de o serie de promotii actuale care va pot aduce cadouri sub forma de vouchere, la achizitia de anvelope. Producatori precum Continental, Michelin, Goodyear-Dunlop si Falken, va asteapta pe site-ul nostru sa le descoperiti campaniile promotionale.Excluzand aspectul legal al obligativitatii de a avea montate anvelope de iarna in sezonul rece, exista si argumente temeinice de ordin tehnic si de siguranta care justifica aceasta trecere la cauciucuri de iarna. Astfel, este recomandat sa se monteze anvelope de iarna incepand din luna noiembrie si pana la sfarsit de martie. Si aceasta recomandare este cu atat mai valabila in caz ca exista necesitatea de deplasare catre zone geografice unde conditiile de iarna sunt riguroase. Trebuie precizat, de asemeni, ca este foarte important ca anvelopele de iarna sa fie intr-o stare foarte buna, deoarece cauciucurile de iarna cu o uzura accentuata nu vor fi de mare folos in conditii de carosabil inzapezit sau inghetat. Sfatul specialistilor in anvelope este de a va monta un set de patru anvelope de iarna (unii le mai numesc si anvelope de zapada) in scopul garantarii unei aderente bune in conditii de iarna. De asemeni, un aspect important este acela de a va schimba cauciucurile de iarna in cazul in care uzura acestora reduce sub 3,5 mm profunzimea benzii de rulare.Atunci cand temperaturile scad sub 7 grade C, cauciucul unei anvelope de vara nu mai are aceleasi proprietati si performantele anvelopei si implicit performantele autovehicului vor fi afectate intr-o masura foarte mare.Datorita profilului benzii de rulare caracterizat prin numeroase lamele si striuri, aderenta unei anvelope de iarna este mult mai bine optimizata in sezonul rece si astfel distantele de franare, in conditii de temperaturi foarte scazute, raman in continuare reduse si beneficiati astfel de o conducere sigura.Anvelopele de iarna asigura o mai buna tractiune pe zapada sau in conditii de polei, chiar si pentru autovehiculele mai grele, precum ar fi cele SUV/4x4, autoutilitarele etc.Trebuie precizat ca toate inovatiile tehnologice cu care sunt dotate masinile moderne din ziua de azi, precum asistenta la franare, controlul traiectoriei sau alte sisteme de anti-patinare (ABS, EPS, ASR) nu au un randament optim de utilizare in conditii de iarna, decat daca autovehiculul este echipat cu anvelope corespunzatoare sezonului in care circulati, respectiv cauciucuri de iarna sau anvelope de vara sau chiar si anvelope all season. Nu trebuie uitat ca singurul contact pe care il are masina cu carosabilul este suprafata de contact a celor 4 anvelope cu acesta. Si calitatea acestui contact, anvelope-carosabil, indiferent de marimea autovehiculului sau de caii putere a acesteia, este determinata de tipul de anvelope pe care le aveti montate pe masina. Si in conditii de iarna, indiferent daca este zapada, polei, ploaie inghetata etc, doar anvelopele de iarna va vor asigura o conducere in siguranta.Anvelopele de iarna se diferentiaza de anvelopele de vara prin densitatea compoundului de cauciuc din care sunt fabricate. Astfel, contrar unei anvelope de vara, cauciucul unei anvelope de iarna nu devine dur la temperaturi scazute si astfel asigura autovehicului o aderenta mai buna pe carosabil la rularea in conditii de iarna.Datorita unui numar mult mai mare de lamele prezente pe banda de rulare, tractiunea unei anvelope de iarna va fi de asemenea mult mai buna decat cea a unei anvelope de vara in caz de conducere pe un drum cu polei, inzapezit sau umed.Pe langa numarul ridicat de lamele, profilul unei anvelope de iarna prezinta de asemeni canale mai profunde si mai largi, ceea ce asigura o evacuare instantanee a zapezii sau a amestecului de zapada cu apa.Rolul lanturilor montate pe anvelope este acela de a patrunde in profunzime stratul de zapada si a impiedica depozitarea acesteia pe banda de rulare a anvelopei, fapt ce ar provoca o diminuare esentiala a tractiunii autovehiculului si chiar o eventuala imobilizare a acestuia. Echiparea cu anvelope de iarna a masinii, poate garanta in cca 99% din cazuri, evitarea necesitatii de a monta lanturi pe anvelope in conditii de zapada. Trebuie precizat in acelasi timp ca utilizarea lanturilor sunt autorizate doar pe drumurile inzapezite, indiferent de perioada anului, si pe tronsoanele de drumuri unde se intalneste indicatorul care specifica utilizarea obligatorie de echipamente speciale de iarna.Este foarte important de retinut:- De a nu se rula cu o viteza mai mare de 25 km/h in conditiile in care aveti montate lanturi pe anvelope.- De a se demonta lanturile de pe anvelope in caz de absenta a zapezii pe carosabil; in caz contrar exista un risc foarte mare de a deteriora atat rotile (anvelopele si jantele), cat si autovehiculul in general (piese de transmisie, directie, suspensie, elemente de caroserie etc)Mai trebuie mentionata ca solutie de iarna, in loc de lanturi metalice antiderapante, si sosetele de cauciucuri, ce sunt adecvate mai degraba pentru rotile mai inguste.