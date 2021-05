Mentalitati geografice. De ce sunt moldovenii ultimii la vaccinare. Clasamentul pe regiuni

Infrastructura spitaliceasca - precara

Mare parte din populatie se uita la biserica

Daca in marile centre universitare, vaccinarea este considerata a fi un succes, in special de catre autoritati, o harta publicata de Centrul National pentru Coordonarea Activitatilor Vaccinarii anti COVID (CNCAV) arata ca judetele din zona Moldovei au o acoperire vaccinala cu mult scazuta comparativ cu cele din vestul tarii, centru sau chiar cu cele din sudul Romaniei.Conform cifrelor, vaccinarea in judete precum Botosani , Suceava, Vaslui, Bacau sau Neamt, nu depaseste pragul de 15%. Situatia sta diferit in vestul, nordul si centrul tarii, unde acoperirea vaccinala depaseste pragul de 20% in aproape toate judetele."Putem vorbi de factori educationali, economici, sociali, toti influenteaza perceptia oamenilor vis-a-vis de un anumit fenomen asa cum este si vaccinarea. De asemenea, pot fi probleme legate de nivelul de informare si de capacitatea de receptie a informatiei din partea populatiei, pentru ca ele difera de la regiune la regiune", a explicat pentru Ziare.com profesorul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Medicul sustine ca daca sunt mai putine persoane vaccinate intr-o regiune e foarte posibil ca si oferta facuta de autoritati cu privire la imunizare sa fi fost una mai redusa."Discrepantele legate de vaccinare intre anumite zone pot tine de mai multe lucruri. Sunt si probleme legate de infrastructura : regiunea Moldovei este una mai saraca. Dar e vorba si de nivelul de informare din aceste zone. In general, in zona Moldovei lucrurile sunt nefunctionale pe mai multe planuri, si atunci lucrurile merg mai greu", a declarat si Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC).De cealalta parte, Sorin Paveliu, medic primar boli interne si expert in politici de sanatate publica, afirma ca nivelul de educatie este si el foarte important atunci cand vine vorba de astfel de campanii si de receptivitatea populatiei."Tine de nivelul de educatie. Spre exemplu, in Moldova mare parte din populatie se uita la ce spune biserica, la ce spune preotul, au alte dominante. Din punctul meu de vedere, nu s-au facut campanii de vaccinare pana acum. Un maraton de vaccinare nu inseamna mare lucru ca impact de persoane vaccinate, ci are un impact pe partea de imagine. Daca vrei o campanie, ea trebuie sa facuta de oameni de specialitate, de experti, nu de catre politicieni. Prin urmare, trebuie sa apelezi la profesionisti. Iar acest lucru nu s-a intamplat", a conchis Sorin Paveliu.