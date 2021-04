Cum se va desfasura vaccinarea in centrele mobile. Medic: "Sunt ideale pentru cei din zonele izolate sau pentru cei mai greu deplasabili"

Solutie si pentru bolnavii nedeplasabili

Desi e plasata pe locul 4 la nivel european din perspectiva vaccinatilor, conform presedintelui Klaus Iohannis , medicii vaccinatori atrag atentia ca este nevoie de diversificarea metodelor si locurilor in care sa se poata face imunizarea dar si de o campanie de comunicare mai sustinuta din partea autoritatilor romane.In acest context, primele centre de vaccinare mobile vor ajunge in zonele rurale din sapte judete: Arad, Bacau, Constanta, Ilfov, Maramures, Mehedinti si Sibiu."Orice metoda prin care putem sa facilitam adresabilitatea populatiei la vaccin e binevenita. Aceste centre mobile sunt ideale pentru cei din zonele izolate sau pentru cei mai greu deplasabili", a declarat profesorul Doina Azoicai, sefa Societatii Romane de Epidemiologie."Aceasta extindere a capacitatii de vaccinare vine sa acopere o zonacare in acest moment este deficitara. Strategia de vaccinare e construita in asa fel incat, in functie de necesitati si in functie de evolutia procesului de vaccinare, CNCAV poate decide remodelarea sistemului de administrare a vaccinului. Practic, discutam despre infiintarea unor noi capacitati de administrare. De exemplu, e foarte posibil ca la un moment dat din centrele actuale sa se plece cu echipe mobile care sa mearga in zone dificile", a explicat pentru Ziare.com doctorul Gindrovel Dumitra, seful Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF). Construite pe tipologia centrelor fixe de vaccinare impotriva COVID-19 , centrele de vaccinare mobile au o aparatura minima, respectiv o trusa medicala pentru a interveni in cazul unor situatii deosebite si, evident, personal medical specializat."Cu aceste caravane practic mergi, administrezi doza si ai incheiat proecesul de vaccinare. Asta este o solutie cat se poate de admirabila. De asemenea, vaccinul Johnson and Johnson ar putea fi un candidat bun pentru centrele mobile. Noi am cerut ca toate vaccinurile disponibile in Romania sa poata fi administrate si de medicii de familie, nu doar AstraZeneca, despre care stim ca are niste probleme de acceptare. Din punctul meu de vedere trebuie sa folosim orice vaccin care e cerut de pacient astfel incat sa ne atingem obiectivul de a imuniza un numar cat mai mare de persoane", a completat medicul."Este utila orice forma pe care o putem adopta pentru a creste aderenta si numarul persoanelor vaccinate. Ca sunt centre mobile, ca sunt centre fixe, ca sunt medici care au acceptat sa imunizeze in propriile cabinete. Cu cat e mai diversificat, cu atat e mai bine. In zonele rurale e o optiune", a declarat si medicul Daniela Stefanescu, vicepresedintele Asociatiei Medicilor de Familie din Bucuresti Ilfov (AMFB).Asta in contextul in care, arata medicul de familie, numarul celor care vor sa se vaccineze a scazut dramatic."Poate ca e din cauza campaniei agresive de nevaccinare. Nu vreau sa gasesc vinovati, dar e un raspuns cel putin vis-a-vis de pacientii mei. Multi spun ca mai asteapta, dupa ce vad ce se spune la televizor. Nici campania de comunicare din partea autoritatilor nu e foarte bine sustinuta. Iar cea anti contrabalanseaza. De pilda, la AstraZeneca exista deja o reticenta foarte mare pentru prima doza. Acum, dozele care se administreaza sunt cele de rapel, dar persoane care sa vina noi sunt foarte putine. In ultimele zile, am inceput sa am in centrul de vaccinare unde lucrez 15 persoane din 90, cate aveam la inceput", a explicat Daniela Stefanescu, adaugand ca in centrele mobile e posibil sa fie folosit ser de la Johnson and Johnson.In prezent, in centrele mobile sunt distribuite, pentru moment, vaccinuri Moderna, care pot fi pastrate la temperaturi de plus 2 - 8 grade Celsius pentru 30 de zile."Au fost stabilite si o serie de criterii de organizare a activitatii de vaccinare, in mod deosebit prin intermediul operatorilor economici, operatorii privati. Vorbim de angajatii proprii, de angajatii altor operatori economici cu care sunt in relatie contractuala, precum si membrii familiei acestora. Vorbim de cele trei tipuri de vaccinuri disponibile, nu vorbim doar de un vaccin disponibil", a precizat Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.