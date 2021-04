Oscilatiile de vreme, cauzele comune. Explicatiile Roxanei Bojariu de la Administratia Nationala de Meteorologie

"Primavara si toamna, ca anotimpuri de tranzitie , sunt mult mai instabile decat anotimpurile de iarna si de vara, cand deja circulatiile atmosferice s-au stabilizat in reconfigurarea lor prin tranzitiile de primavara, respectiv toamna", a explicat Bojariu pentru Ziare.com."E ceva normal sa fie fluctuatii mai mari si contraste mai mari primavara . Numai ca, daca comparam primaverile din ultimul timp cu cele de acum trei - patru decenii observam ca avem aceste amplitudini ale fluctuatiilor altfel normale totusi mult mai pronuntate. Asta ar fi o caracteristica noua", a completat aceasta."De asemenea, avem de a face cu o exacerbare a manifestarilor atat daca privim la nivel localizat, in timpi succesivi, de la o zi la alta. Pe emisfera nordica exista zone contrastante, in acelasi timp, cu anomalii pozitive sau cu anomalii negative", a mai spus specialista, adaugand ca, in cazul de fata, "avem anomalii in zona arctica".